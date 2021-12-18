Що відомо про Омікрон в Україні

Зранку 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок інфікування штамом Омікрон. Деталей міністр не розповів, лише додав, що зразки підтвердили вночі у Центрі громадського здоров'я України шляхом секвенування та, що хворий повернувся з ОАЕ.

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Згодом видання "Сегодня" з посиланням на головного санлікаря Києва Сергія Чумака написало, що Оімкрон зафіксували у чоловіка з Києва, йому 41 рік і він вже хворів на COVID-19 цьогоріч. Відомо, що чоловіка виписали з лікарні кілька днів тому, а зразки підтвердили сьогодні.

Втім! Попередньо, генетик Олександр Коляда у своєму блозі в Інстаграм повідомляв про випадок Омікрону – захворіла молода жінка, яка повернулася з ОАЕ.

Ймовірно, це два різні випадки зараження (у 41-річного чоловіка у Києві та у молодої жінки, про яку розповідав генетик).

Довідка від МОЗ! В Україні діє система моніторингу поширення різних штамів коронавірусної хвороби. Також діє система направлення на секвенування зразків із так званих "кластерів", тобто тих районів, де фіксуються значні спалахи захворюваності. Йдеться також про людей, які повернулися з-за кордону, та тих, хто має атиповий перебіг захворювання. Тобто держава має всі потужності для виявлення штаму Омікрон.

До чого готуватись українцям: небезпеки Омікрону

Головною різницею між Омікроном та іншими варіантами є ризик реінфекції – перехворілим легше заразитися новим варіантом.

У цього варіанта – велика кількість мутацій (близько 30) у спайковому білку. Ще на початку розповсюдження мутації вчені говорили, що це може вплинути на швидкість його поширення. Так і сталось.

Актуальні дані про штам Омікрон

Джерело: Discovery Health

Нещодавнє дослідження, яке проводили у Південній Африці, виявило, що новий штам коронавірусу Омікрон є більш заразним порівняно з попередніми штамами.

Вчені також зробили висновок, що вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак захист від важкого протікання хвороби залишився високим - на рівні 70%.

Такі результати відповідають даним дослідження, яке раніше цього місяця оприлюднила компанія Pfizer. В компанії, однак, заявили, що третє щеплення надає більш ефективний захист.

Дослідження в ПАР також показало, що новий штам несе вищий ризик повторного зараження.

Водночас вчені говорять про порівняно меншу кількість госпіталізацій від хвороби, спричиненої Омікроном, однак, зазначають, що це може бути пов'язано з великою кількістю людей в країні, які вже перехворіли на коронавірус, а також тим, що в ПАР менше людей похилого віку, які є групою ризику важкого ковіду.

Симптоми штаму Омікрон

Пацієнти, які інфіковані штамом коронавірусу Омікрон, зазвичай відчувають легкі симптоми. Більшість із них легко сплутати зі звичайною застудою.

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Є 5 основних симптомів, які вважають специфічними саме для Омікрону:

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

м'язові болі,

нічна пітливість.

Важливо! За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває 5 – 6 днів.

Чи ефективні вакцини проти Омікрону та чи потрібна нова

У більшості людей після введення двох доз цих вакцин не виробляється достатній рівень антитіл проти нового варіанту вірусу Омікрон. Зокрема Ефективність вакцини Pfizer-BioNTech була знижена до 20 − 24%.

Натомість із Coronavac ситуація ще більш невтішна. У жодного із 25 людей, які отримали цю вакцину, не виробилось достатньо антитіл, щоб "вбити" Омікрон. Про це свідчить дослідження Університету Гонконгу (HKU).

Інші дані дослідників з Південної Африки також свідчать про зниження ефективності вакцин проти Омікрону. Зокрема, дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження.

Через те, що стандартний курс вакцинації надає значно менший захист проти інфікування новим штамом, виробники вакцин заговорили про необхідність створення нових препаратів.

Зокрема, компанії Pfizer та Moderna планують випустити оновлені вакцини через 90 – 100 днів. За словами виробників препаратів, вони наперед розробили стратегії, які можуть передбачати появу нових штамів вірусу.

Як протидіяти Омікрону

Попри неоднозначі дані щодо ефективності вакцин проти цього штаму, вакцинація все ще є ефективним способом профілактики важкого перебігу коронавірусу. У ВООЗ наголошують на тому, що світ не повинен зменшувати темпи вакцинації населення та продовжувати робити щеплення доступними вакцинами.

Українське МОЗ теж закликало робити щеплення, адже навіть якщо Омікрон має легший перебіг, ніж, наприклад, Дельта, коронавірусна хвороба все ще становить значну небезпеку здоров'ю та життю людей.

По-перше, ніхто не знає, який перебіг буде саме у нього чи у його рідних.

По-друге, масова вакцинація допоможе зробити вірус слабшим.

Крім того, з 3 грудня Україна запровадила обов'язкову самоізоляцію для людей, які повернулись із країн, де стрімко поширюється новий штам коронавірусу Омікрон. Йдеться про Південно-Африканську Республіку, Республіку Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіку Мозамбік, Республіку Малаві.

І звісно, актуальними залишаються загальні рекомендації, як от соціальна дистанція, гігієна рук, носіння масок.