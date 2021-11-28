Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення СOVID-19
Джерело: МОЗ
За суботу, 27 листопада, в Україні на коронавірус захворіло майже вдвічі менше людей, ніж за попередню добу. Водночас госпіталізацій навпаки – дещо побільшало. Від учора на коронавірусом інфікувались 7 483 людей. Серед них 774 дітей та 105 медпрацівників. Все через малі темпи тестувань на вихідних.
Важливо Наслідки COVID-19: у Чернігові бракує донорів крові
До лікарень госпіталізували 3 456 пацієнтів з COVID-19. Водночас тих, хто одужав – 10 270 осіб. На жаль, не вдалося побороти наслідки недуги 400 українцям.
Охоплення тестування населення
За добу в країні здійснили 54 224 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 25 571;
- методом ІФА – 4 186;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 467.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 549 випадків;
- Вінницька область – 548 випадків;
- Волинська область – 230 випадків;
- Дніпропетровська область – 698 випадків;
- Донецька область – 365 випадків;
- Житомирська область – 334 випадки;
- Закарпатська область – 235 випадків;
- Запорізька область – 415 випадків;
- Івано-Франківська область – 249 випадків;
- Київська область – 433 випадки;
- Кіровоградська область – 176 випадків;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 306 випадків;
- Миколаївська область – 381 випадок;
- Одеська область – 223 випадки;
- Полтавська область – 298 випадків;
- Рівненська область – 137 випадків;
- Сумська область – 286 випадків;
- Тернопільська область – 233 випадки;
- Харківська область – 229 випадків;
- Херсонська область – 76 випадків;
- Хмельницька область – 408 випадків;
- Черкаська область – 205 випадків;
- Чернівецька область – 135 випадків;
- Чернігівська область – 306 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал
Темпи вакцинації
Джерело: МОЗ
Актуально Ефект вихідних: хворих на СOVID вдвічі менше, у лікарнях – побільшало пацієнтів
Щеплення проводилось 858 мобільними бригадами з імунізації, 3 138 пунктами щеплення та 493 центрами вакцинації населення.
Використовували такі препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 59 937 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 51 146,
- AstraZeneca – 17 867,
- Moderna – 10 526.
Загальна картина вакцинацій
Від початку вакцинальної кампанії, яка почалася з 24 лютого, щепили 13 289 463 людини, з них:
- отримали одну дозу – 13 289 461 людина;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 904 799 людей.
Загалом провели 24 194 260 щеплень.
Чи встигаємо за планом
Водночас згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня 2021 року в Україні мали б робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця.
Для цього щодня потрібно було вакцинувати приблизно 182 тисячі людей. Однак таких темпів досягнути не вдалося.
У Чернігові бракує донорів крові
Джерело: 24 канал
У Чернігівському обласному центрі крові поменшало людей, які здають кров, однак потреба в ній тільки збільшилась. Найбільше препаратів крові зараз потрібно онкології, хірургії та пологовим будинкам. Зменшення кількості охочих здати кров, пов'язують зокрема і з коронавірусом. За словами медиків, вони ретельно слідкують за станом здоров'я донорів.
У Чернігові бракує донорів крові: дивіться сюжет 24 каналу
Підроблені COVID-сертифікати
Джерело: 24 канал
В Україні паралельно зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 і жертвами недуги сильно розвинулася торгівля підробленими сертифікатами. Однак шахраів часто викриває Дія. Понад 90% підроблених COVID-сертифікатів не мають ніяких даних з реєстрів.
В Україні розширили жовту зону
Джерело: МОЗ
Станом на 28 листопада в Україні розширили жовту зону карантину – до неї потрапили 5 областей. У червоній зоні, як і раніше, залишаються Київ та 18 областей. Так, до жовтої карантинної зони включили: Закарпатську, Кіровоградську, Тернопільську, Чернівецьку області, а також Харківську, яка напередодні перебувала у помаранчевій зоні.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 28 листопада у світі виявили понад 261 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,1 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Україна.
Через новий штам коронавірусу обвалився біткойн
Джерело: CNBC
Біткойн впав у ціні. Тепер його торгують на рівні 54 тисяч 549 доларів, і це – найнижчий показник з початку жовтня. Річ у тім, що зараз ризикові активи падають через повідомлення про новий варіант коронавірусу.
Ще у кількох країнах Європи виявили випадки нового штаму Омікрон
Джерело: Al Jazeera
Світом шириться новий штам коронавірусу Омікрон. Його вже виявили у декількох країнах Європи. Тепер іще й Велика Британія, Німеччина, Італія, Австралія та Росія підтвердили про перші випадки зараження новим штамом коронавірусу. Заражені прибули з Південної Африки або з Єгипту.
ЄС опублікував рекомендації через поширення нового штаму
Джерело: ЄЦКЗ
Омікрон може бути небезпечнішим за попередні штами. Через це в Євросоюзі рекомендують уникати поїздок в райони, де зафіксували випадки зараження ним. Крім того, країни просять розширювати тестування та відстежувати контакти хворих на COVID-19.
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Ізраїль закриває кордони від іноземців
Джерело: Times of Israel
В Ізраїлі ввечері 27 листопада затвердили нові обмеження, покликані запобігти поширенню нового штаму коронавірусу Омікрон. Вони забороняють іноземцям в'їжджати у країну в найближчі 14 днів.
ВООЗ пропустила дві літери грецького алфавіту, називаючи варіант коронавірусу
Джерело: АР
Ще раніше у ВООЗ вирішили називати нові варіанти коронавірусу грецькими літерами, аби уникнути дискримінації щодо країн. Однак вперше дві букви пропустили. У відомстві пояснили це тим, що штам Ню дуже співзвучний зі словом "новий" різними мовами, тож його легко сплутати. А Ксі не використовували, тому що це звичайне та поширене прізвище в Китаї.
Новий штам Омікрон уже в Росії
Джерело: Meduza
У Росії вже підтвердили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Ймовірно, джерелом його поширення стали місцеві жителі, які повернулися з Єгипту.
Дослідження коронавірусу
Як коронавірус впливає на психіку
Джерело: Укрінформ
Під час минулих епідемій науковці фіксували у населення депресію, тривогу та різні розлади. Пандемія COVID-19 – не виняток. Вчені проаналізували 19 досліджень з Китаю, Іспанії Італії, Ірану, США, Туреччини, Непалу й Данії. У результаті у людей після недуги виявили симптоми:
- психологічного дистресу (до 38%);
- тривоги (до 50,9%);
- депресії (до 48,3%;
- та посттравматичного стресового розладу або ПТСР (це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події) – до 53,8%.
Більше тут Як коронавірус впливає на психіку
Як виглядає новий штам Омікрон
Джерело: Roma Corriere
Італійським вченим вдалось отримати перше зображення нового варіанта коронавірусу Омікрон. Стало помітно, що цей штам має набагато більше мутацій, ніж Дельта. З фото помітно, що у Омікрона набагато більше мутацій, ніж у штаму Дельта. При цьому більша кількість змін у білку вірусу ще не означає, що штам Омікрон є небезпечнішим.
Cтруктура білка-шипа варіанту Омікрон (праворуч) та Дельти (ліворуч) / Джерело Corierre della Sera
Спеціальне випромінювання може вбити COVID-19
Джерело: The Jerusalem Post
Вчені з Ізраїля провели дослідження і показали, що може вбити деякі віруси. Зокрема, COVID-19 і вірус поліомієліту. Для цього вчені застосували міліметрові хвилі. Спеціальне випромінювання може знищити вірус за лічені секунди.