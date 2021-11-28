Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення СOVID-19

Джерело: МОЗ

За суботу, 27 листопада, в Україні на коронавірус захворіло майже вдвічі менше людей, ніж за попередню добу. Водночас госпіталізацій навпаки – дещо побільшало. Від учора на коронавірусом інфікувались 7 483 людей. Серед них 774 дітей та 105 медпрацівників. Все через малі темпи тестувань на вихідних.

Важливо Наслідки COVID-19: у Чернігові бракує донорів крові

До лікарень госпіталізували 3 456 пацієнтів з COVID-19. Водночас тих, хто одужав – 10 270 осіб. На жаль, не вдалося побороти наслідки недуги 400 українцям.

Охоплення тестування населення

За добу в країні здійснили 54 224 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 25 571;
  • методом ІФА – 4 186;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 467.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 549 випадків;
  • Вінницька область – 548 випадків;
  • Волинська область – 230 випадків;
  • Дніпропетровська область – 698 випадків;
  • Донецька область – 365 випадків;
  • Житомирська область – 334 випадки;
  • Закарпатська область – 235 випадків;
  • Запорізька область – 415 випадків;
  • Івано-Франківська область – 249 випадків;
  • Київська область – 433 випадки;
  • Кіровоградська область – 176 випадків;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область – 306 випадків;
  • Миколаївська область – 381 випадок;
  • Одеська область – 223 випадки;
  • Полтавська область – 298 випадків;
  • Рівненська область – 137 випадків;
  • Сумська область – 286 випадків;
  • Тернопільська область – 233 випадки;
  • Харківська область – 229 випадків;
  • Херсонська область – 76 випадків;
  • Хмельницька область – 408 випадків;
  • Черкаська область – 205 випадків;
  • Чернівецька область – 135 випадків;
  • Чернігівська область – 306 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

В Україні 27 листопада 139 476 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу вакцини отримали 43 353 людини. Повністю імунізовані – 96 123 людини, це означає, що вони повністю пройшли курс імунізації.

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Щеплення проводилось 858 мобільними бригадами з імунізації, 3 138 пунктами щеплення та 493 центрами вакцинації населення.

Використовували такі препарати:

  • Pfizer (Comirnaty) – 59 937 щеплень,
  • Sinovac (CoronaVac) – 51 146,
  • AstraZeneca – 17 867,
  • Moderna – 10 526.

Загальна картина вакцинацій

Від початку вакцинальної кампанії, яка почалася з 24 лютого, щепили 13 289 463 людини, з них:

  • отримали одну дозу – 13 289 461 людина;
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 904 799 людей.

Загалом провели 24 194 260 щеплень.

Чи встигаємо за планом

Водночас згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня 2021 року в Україні мали б робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця.

Для цього щодня потрібно було вакцинувати приблизно 182 тисячі людей. Однак таких темпів досягнути не вдалося.

У Чернігові бракує донорів крові

Джерело: 24 канал

У Чернігівському обласному центрі крові поменшало людей, які здають кров, однак потреба в ній тільки збільшилась. Найбільше препаратів крові зараз потрібно онкології, хірургії та пологовим будинкам. Зменшення кількості охочих здати кров, пов'язують зокрема і з коронавірусом. За словами медиків, вони ретельно слідкують за станом здоров'я донорів.

У Чернігові бракує донорів крові: дивіться сюжет 24 каналу

Підроблені COVID-сертифікати

Джерело: 24 канал

В Україні паралельно зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 і жертвами недуги сильно розвинулася торгівля підробленими сертифікатами. Однак шахраів часто викриває Дія. Понад 90% підроблених COVID-сертифікатів не мають ніяких даних з реєстрів.

В Україні розширили жовту зону

Джерело: МОЗ

Станом на 28 листопада в Україні розширили жовту зону карантину – до неї потрапили 5 областей. У червоній зоні, як і раніше, залишаються Київ та 18 областей. Так, до жовтої карантинної зони включили: Закарпатську, Кіровоградську, Тернопільську, Чернівецьку області, а також Харківську, яка напередодні перебувала у помаранчевій зоні.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 28 листопада у світі виявили понад 261 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,1 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Україна.

Через новий штам коронавірусу обвалився біткойн

Джерело: CNBC

Біткойн впав у ціні. Тепер його торгують на рівні 54 тисяч 549 доларів, і це – найнижчий показник з початку жовтня. Річ у тім, що зараз ризикові активи падають через повідомлення про новий варіант коронавірусу.

Ще у кількох країнах Європи виявили випадки нового штаму Омікрон

Джерело: Al Jazeera

Світом шириться новий штам коронавірусу Омікрон. Його вже виявили у декількох країнах Європи. Тепер іще й Велика Британія, Німеччина, Італія, Австралія та Росія підтвердили про перші випадки зараження новим штамом коронавірусу. Заражені прибули з Південної Африки або з Єгипту.

ЄС опублікував рекомендації через поширення нового штаму

Джерело: ЄЦКЗ

Омікрон може бути небезпечнішим за попередні штами. Через це в Євросоюзі рекомендують уникати поїздок в райони, де зафіксували випадки зараження ним. Крім того, країни просять розширювати тестування та відстежувати контакти хворих на COVID-19.

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Ізраїль закриває кордони від іноземців

Джерело: Times of Israel

В Ізраїлі ввечері 27 листопада затвердили нові обмеження, покликані запобігти поширенню нового штаму коронавірусу Омікрон. Вони забороняють іноземцям в'їжджати у країну в найближчі 14 днів.

ВООЗ пропустила дві літери грецького алфавіту, називаючи варіант коронавірусу

Джерело: АР

Ще раніше у ВООЗ вирішили називати нові варіанти коронавірусу грецькими літерами, аби уникнути дискримінації щодо країн. Однак вперше дві букви пропустили. У відомстві пояснили це тим, що штам Ню дуже співзвучний зі словом "новий" різними мовами, тож його легко сплутати. А Ксі не використовували, тому що це звичайне та поширене прізвище в Китаї.

Новий штам Омікрон уже в Росії

Джерело: Meduza

У Росії вже підтвердили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Ймовірно, джерелом його поширення стали місцеві жителі, які повернулися з Єгипту.

Дослідження коронавірусу

Як коронавірус впливає на психіку

Джерело: Укрінформ

Під час минулих епідемій науковці фіксували у населення депресію, тривогу та різні розлади. Пандемія COVID-19 – не виняток. Вчені проаналізували 19 досліджень з Китаю, Іспанії Італії, Ірану, США, Туреччини, Непалу й Данії. У результаті у людей після недуги виявили симптоми:

  • психологічного дистресу (до 38%);
  • тривоги (до 50,9%);
  • депресії (до 48,3%;
  • та посттравматичного стресового розладу або ПТСР (це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події) – до 53,8%.

Більше тут Як коронавірус впливає на психіку

Як виглядає новий штам Омікрон

Джерело: Roma Corriere

Італійським вченим вдалось отримати перше зображення нового варіанта коронавірусу Омікрон. Стало помітно, що цей штам має набагато більше мутацій, ніж Дельта. З фото помітно, що у Омікрона набагато більше мутацій, ніж у штаму Дельта. При цьому більша кількість змін у білку вірусу ще не означає, що штам Омікрон є небезпечнішим.

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Cтруктура білка-шипа варіанту Омікрон (праворуч) та Дельти (ліворуч) / Джерело Corierre della Sera

Спеціальне випромінювання може вбити COVID-19

Джерело: The Jerusalem Post

Вчені з Ізраїля провели дослідження і показали, що може вбити деякі віруси. Зокрема, COVID-19 і вірус поліомієліту. Для цього вчені застосували міліметрові хвилі. Спеціальне випромінювання може знищити вірус за лічені секунди.