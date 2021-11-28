Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення СOVID-19

Джерело: МОЗ

За суботу, 27 листопада, в Україні на коронавірус захворіло майже вдвічі менше людей, ніж за попередню добу. Водночас госпіталізацій навпаки – дещо побільшало. Від учора на коронавірусом інфікувались 7 483 людей. Серед них 774 дітей та 105 медпрацівників. Все через малі темпи тестувань на вихідних.

Важливо Наслідки COVID-19: у Чернігові бракує донорів крові

До лікарень госпіталізували 3 456 пацієнтів з COVID-19. Водночас тих, хто одужав – 10 270 осіб. На жаль, не вдалося побороти наслідки недуги 400 українцям.

Охоплення тестування населення

За добу в країні здійснили 54 224 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 25 571;

методом ІФА – 4 186;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 467.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 549 випадків;

Вінницька область – 548 випадків;

Волинська область – 230 випадків;

Дніпропетровська область – 698 випадків;

Донецька область – 365 випадків;

Житомирська область – 334 випадки;

Закарпатська область – 235 випадків;

Запорізька область – 415 випадків;

Івано-Франківська область – 249 випадків;

Київська область – 433 випадки;

Кіровоградська область – 176 випадків;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 306 випадків;

Миколаївська область – 381 випадок;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 298 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 286 випадків;

Тернопільська область – 233 випадки;

Харківська область – 229 випадків;

Херсонська область – 76 випадків;

Хмельницька область – 408 випадків;

Черкаська область – 205 випадків;

Чернівецька область – 135 випадків;

Чернігівська область – 306 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Важливо! За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 422 023 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 28 листопада одужали – 2 910 237 людей.



Жертвами коронавірусної хвороби стали 85 117 мешканців країни.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ