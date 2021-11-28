Омікрон уже в Європі, що може вбити COVID: новини про коронавірус 28 листопада

Вже у кількох європейських країнах виявили новий штам коронавірусу Омікрон, який може бути небезпечнішим за попередні. Італійським вченим вдалось отримати перше зображення нового варіанта коронавірусу Омікрон. Спеціальне випромінювання може знищити вірус за кілька секунд на поверхнях. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення СOVID-19

Джерело: МОЗ

За суботу, 27 листопада, в Україні на коронавірус захворіло майже вдвічі менше людей, ніж за попередню добу. Водночас госпіталізацій навпаки – дещо побільшало. Від учора на коронавірусом інфікувались 7 483 людей. Серед них 774 дітей та 105 медпрацівників. Все через малі темпи тестувань на вихідних.

Важливо Наслідки COVID-19: у Чернігові бракує донорів крові

До лікарень госпіталізували 3 456 пацієнтів з COVID-19. Водночас тих, хто одужав – 10 270 осіб. На жаль, не вдалося побороти наслідки недуги 400 українцям.

Охоплення тестування населення

За добу в країні здійснили 54 224 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 25 571;

методом ІФА – 4 186;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 467.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 549 випадків;

Вінницька область – 548 випадків;

Волинська область – 230 випадків;

Дніпропетровська область – 698 випадків;

Донецька область – 365 випадків;

Житомирська область – 334 випадки;

Закарпатська область – 235 випадків;

Запорізька область – 415 випадків;

Івано-Франківська область – 249 випадків;

Київська область – 433 випадки;

Кіровоградська область – 176 випадків;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 306 випадків;

Миколаївська область – 381 випадок;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 298 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 286 випадків;

Тернопільська область – 233 випадки;

Харківська область – 229 випадків;

Херсонська область – 76 випадків;

Хмельницька область – 408 випадків;

Черкаська область – 205 випадків;

Чернівецька область – 135 випадків;

Чернігівська область – 306 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 422 023 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 28 листопада одужали – 2 910 237 людей.Жертвами коронавірусної хвороби стали 85 117 мешканців країни.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ