Омікрон уже в Європі, що може вбити COVID: новини про коронавірус 28 листопада
Джерело:24 канал
Вже у кількох європейських країнах виявили новий штам коронавірусу Омікрон, який може бути небезпечнішим за попередні. Італійським вченим вдалось отримати перше зображення нового варіанта коронавірусу Омікрон. Спеціальне випромінювання може знищити вірус за кілька секунд на поверхнях. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 листопада.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення СOVID-19
Джерело: МОЗ
За суботу, 27 листопада, в Україні на коронавірус захворіло майже вдвічі менше людей, ніж за попередню добу. Водночас госпіталізацій навпаки – дещо побільшало. Від учора на коронавірусом інфікувались 7 483 людей. Серед них 774 дітей та 105 медпрацівників. Все через малі темпи тестувань на вихідних.
Важливо Наслідки COVID-19: у Чернігові бракує донорів крові
До лікарень госпіталізували 3 456 пацієнтів з COVID-19. Водночас тих, хто одужав – 10 270 осіб. На жаль, не вдалося побороти наслідки недуги 400 українцям.
Охоплення тестування населення
За добу в країні здійснили 54 224 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 25 571;
- методом ІФА – 4 186;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 467.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 549 випадків;
- Вінницька область – 548 випадків;
- Волинська область – 230 випадків;
- Дніпропетровська область – 698 випадків;
- Донецька область – 365 випадків;
- Житомирська область – 334 випадки;
- Закарпатська область – 235 випадків;
- Запорізька область – 415 випадків;
- Івано-Франківська область – 249 випадків;
- Київська область – 433 випадки;
- Кіровоградська область – 176 випадків;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 306 випадків;
- Миколаївська область – 381 випадок;
- Одеська область – 223 випадки;
- Полтавська область – 298 випадків;
- Рівненська область – 137 випадків;
- Сумська область – 286 випадків;
- Тернопільська область – 233 випадки;
- Харківська область – 229 випадків;
- Херсонська область – 76 випадків;
- Хмельницька область – 408 випадків;
- Черкаська область – 205 випадків;
- Чернівецька область – 135 випадків;
- Чернігівська область – 306 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Важливо! За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 3 422 023 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 28 листопада одужали – 2 910 237 людей.
Жертвами коронавірусної хвороби стали 85 117 мешканців країни.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал
Темпи вакцинації
Джерело: МОЗ
Актуально Ефект вихідних: хворих на СOVID вдвічі менше, у лікарнях – побільшало пацієнтів
Щеплення проводилось 858 мобільними бригадами з імунізації, 3 138 пунктами щеплення та 493 центрами вакцинації населення.
Використовували такі препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 59 937 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 51 146,
- AstraZeneca – 17 867,
- Moderna – 10 526.
Загальна картина вакцинацій
Від початку вакцинальної кампанії, яка почалася з 24 лютого, щепили 13 289 463 людини, з них:
- отримали одну дозу – 13 289 461 людина;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 904 799 людей.
Загалом провели 24 194 260 щеплень.
Чи встигаємо за планом
Водночас згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня 2021 року в Україні мали б робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця.
Для цього щодня потрібно було вакцинувати приблизно 182 тисячі людей. Однак таких темпів досягнути не вдалося.Увага! Європейська комісія опублікувала статистику, згідно з якою смертність від COVID-19 є найвищою у країнах з низьким рівнем вакцинації.
У Чернігові бракує донорів крові
Джерело: 24 канал
У Чернігівському обласному центрі крові поменшало людей, які здають кров, однак потреба в ній тільки збільшилась. Найбільше препаратів крові зараз потрібно онкології, хірургії та пологовим будинкам. Зменшення кількості охочих здати кров, пов'язують зокрема і з коронавірусом. За словами медиків, вони ретельно слідкують за станом здоров'я донорів.
У Чернігові бракує донорів крові: дивіться сюжет 24 каналу
Підроблені COVID-сертифікати
Джерело: 24 канал
В Україні паралельно зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 і жертвами недуги сильно розвинулася торгівля підробленими сертифікатами. Однак шахраів часто викриває Дія. Понад 90% підроблених COVID-сертифікатів не мають ніяких даних з реєстрів.
В Україні розширили жовту зону
Джерело: МОЗ
Станом на 28 листопада в Україні розширили жовту зону карантину – до неї потрапили 5 областей. У червоній зоні, як і раніше, залишаються Київ та 18 областей. Так, до жовтої карантинної зони включили: Закарпатську, Кіровоградську, Тернопільську, Чернівецьку області, а також Харківську, яка напередодні перебувала у помаранчевій зоні.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 28 листопада у світі виявили понад 261 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,1 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Україна.
Через новий штам коронавірусу обвалився біткойн
Джерело: CNBC
Біткойн впав у ціні. Тепер його торгують на рівні 54 тисяч 549 доларів, і це – найнижчий показник з початку жовтня. Річ у тім, що зараз ризикові активи падають через повідомлення про новий варіант коронавірусу.
Ще у кількох країнах Європи виявили випадки нового штаму Омікрон
Джерело: Al Jazeera
Світом шириться новий штам коронавірусу Омікрон. Його вже виявили у декількох країнах Європи. Тепер іще й Велика Британія, Німеччина, Італія, Австралія та Росія підтвердили про перші випадки зараження новим штамом коронавірусу. Заражені прибули з Південної Африки або з Єгипту.
ЄС опублікував рекомендації через поширення нового штаму
Джерело: ЄЦКЗ
Омікрон може бути небезпечнішим за попередні штами. Через це в Євросоюзі рекомендують уникати поїздок в райони, де зафіксували випадки зараження ним. Крім того, країни просять розширювати тестування та відстежувати контакти хворих на COVID-19.
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Ізраїль закриває кордони від іноземців
Джерело: Times of Israel
В Ізраїлі ввечері 27 листопада затвердили нові обмеження, покликані запобігти поширенню нового штаму коронавірусу Омікрон. Вони забороняють іноземцям в'їжджати у країну в найближчі 14 днів.
ВООЗ пропустила дві літери грецького алфавіту, називаючи варіант коронавірусу
Джерело: АР
Ще раніше у ВООЗ вирішили називати нові варіанти коронавірусу грецькими літерами, аби уникнути дискримінації щодо країн. Однак вперше дві букви пропустили. У відомстві пояснили це тим, що штам Ню дуже співзвучний зі словом "новий" різними мовами, тож його легко сплутати. А Ксі не використовували, тому що це звичайне та поширене прізвище в Китаї.
Новий штам Омікрон уже в Росії
Джерело: Meduza
У Росії вже підтвердили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Ймовірно, джерелом його поширення стали місцеві жителі, які повернулися з Єгипту.
Дослідження коронавірусу
Як коронавірус впливає на психіку
Джерело: Укрінформ
Під час минулих епідемій науковці фіксували у населення депресію, тривогу та різні розлади. Пандемія COVID-19 – не виняток. Вчені проаналізували 19 досліджень з Китаю, Іспанії Італії, Ірану, США, Туреччини, Непалу й Данії. У результаті у людей після недуги виявили симптоми:
- психологічного дистресу (до 38%);
- тривоги (до 50,9%);
- депресії (до 48,3%;
- та посттравматичного стресового розладу або ПТСР (це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події) – до 53,8%.
Більше тут Як коронавірус впливає на психіку
Як виглядає новий штам Омікрон
Джерело: Roma Corriere
Італійським вченим вдалось отримати перше зображення нового варіанта коронавірусу Омікрон. Стало помітно, що цей штам має набагато більше мутацій, ніж Дельта. З фото помітно, що у Омікрона набагато більше мутацій, ніж у штаму Дельта. При цьому більша кількість змін у білку вірусу ще не означає, що штам Омікрон є небезпечнішим.
Cтруктура білка-шипа варіанту Омікрон (праворуч) та Дельти (ліворуч) / Джерело Corierre della Sera
Спеціальне випромінювання може вбити COVID-19
Джерело: The Jerusalem Post
Вчені з Ізраїля провели дослідження і показали, що може вбити деякі віруси. Зокрема, COVID-19 і вірус поліомієліту. Для цього вчені застосували міліметрові хвилі. Спеціальне випромінювання може знищити вірус за лічені секунди.