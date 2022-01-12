Омікрон вислизає від усіх антитіл, але не від Т-клітин: що це означає

Низка міжнародних досліджень вже підтвердили, що штам Омікрон стійкий практично до всіх антитіл через величезну кількість мутацій у спайковому білку SARS-CoV-2.

Імунітет таки захистить проти Омікрону

Однак, вчені з ПАР дійшли висновку, що Омікрон все ще розпізнається іншою ланкою імунної системи – Т-клітинами.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Коротко про стійкість Омікрону

Штам Омікрон має понад 30 мутацій у спайковому білку, багато з яких послаблюють дію вакцин та ефективність антитіл, отриманих внаслідок перенесеної раніше інфекції. Дані про те, що Омікрон вислизає від усіх антитіл, змусили вчених вивчити інші можливі механізми захисту проти нового штаму COVID-19.

Тепер вчені довели, що попри те, що мутації коронавірусу справді послаблюють ефективність антитіл, інша ланка імунної системи –

Наразі ці висновки вже підтвердили кілька лабораторій із різних країн світу.

Що відомо про другу ланку імунітету

На відміну від антитіл, Т-клітини є стійкими. Вони виконують різні імунні функції, зокрема, розпізнають та знищують інфіковані вірусом клітини, завдяки чому ймовірність поширення інфекції знижується, як і ризики тяжкої форми хвороби.

Крім того, вчені переконані, що кількість мутацій у новому штамі, ймовірно, не впливає на реакцію Т-клітин. Принаймні це підтвердили лабораторні тести.

Наприклад, при тестуванні зразків Т-клітин від перехворілих пацієнтів та вакцинованих людей реакція залишалася практично незмінною.

Наразі також відомо, що відповіді Т-клітин корелюють з підвищеним рівнем захисту від важкої форми COVID-19 у людей та тварин, тому результати додають певного оптимізму щодо наявності механізмів захисту проти Омікрону.

Що відомо про стійкість Омікрону

Хто частіше заражається штамом Омікрон – відео