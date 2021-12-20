Омікрон вплинув на ефективність вакцин, але не все втрачено, – ЕМА

Вакцини, які на даний момент використовують для боротьби з коронавірусом виявились менш ефективними проти штаму Омікрон, у порівнянні з іншими варіантами.

Потрібен якийсь час, щоб розробити препарати, які зможуть краще боротися з новим варіантом інфекції. Про це повідомила глава Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) Ему Кук.

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Однак це лише перші дані. Глава ЕМА додала, що необхідно провести додаткові дослідження щодо підвищення ефективності вакцин проти штаму Омікрон.

Перші дані показують явне зниження ефективності існуючих вакцин проти варіанту коронавірусу Омікрон,

– сказала Кук.

Щеплення зупиняти не можна

Кук підкреслила, що не можна зупиняти вакцинацію проти коронавірусу, навіть попри зниження ефективності препаратів. Щеплення все ще врятує вас від тяжого перебігу недуги та смерті.

Вона також додала, що додатково потрібно посилити протиепідеміологічні заходи.

Вакцинація та Омікрон: останні дані

Компанія Moderna оголосила, що бустерна доза їх вакцини проти COVID-19 здатна захистити проти нового штаму Омікрон. Додатковий укол підвищує рівень антитіл, що нейтралізують Омікрон, приблизно в 37 разів в порівнянні з їх рівнями до введення бустера.

Відомо також, що вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак з ахист від важкого перебігу хвороби залишився високим – на рівні 70%. Тож у Pfizer теж повідомили про необхідність трьох доз препарату.

– на рівні 70%. Тож у Pfizer теж повідомили про необхідність трьох доз препарату. До слова, в Україні вже схвалили бустерну дозу вакцинації проти коронавірусу. Наразі приблизно 100 українців уже отримали по 3 дози вакцини (мовиться про Pfizer та Moderna).

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