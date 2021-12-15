Омікрон вже у 77 країнах світу: ВООЗ заявила про неминучість карантину

У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли, що штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах. Навіть якщо він має легкий перебіг, карантину країнам уникнути не вдасться.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус також додав, що штам Омікрон вже є в більшості країн світу.

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Понад 70 країн підтвердили випадки зараження Омікроном

Наразі 77 країн повідомили про випадки захворювання штамом Омікрон. Він, ймовірно, є вже в більшості країн, навіть якщо він ще не був зафіксований,

– зазначив Гебреісус.

За словами гендиректора ВООЗ, ймовірно, штам викликає легший перебіг хвороби, однак більшості країн все ж важко буде уникнути карантинних обмежень. "Буду дуже відвертим: вакцини самі по собі не виведуть жодну країну з цієї кризи", – наголосив Гебреісус.

Він переконаний, що країни можуть і повинні запобігати поширенню нового штаму коронавірусу за допомогою обмежувальних заходів. Тобто, окрім вакцинації, слід дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та дезінфікувати руки.

Штам коронавірусу Омікрон: що про нього відомо

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплення отримали тільки 35% населення, а на континенті – 6,6%.

ВООЗ раніше заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Основними симптомами нового штаму вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічну пітливість та лихоманку.

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