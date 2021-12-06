Що відомо про Омікрон в Хорватії
Випадки інфікування новим штамом підтвердили офіційно. Однак, жоден з інфікованих не виїжджав за межі країни. Відповідну заяву зробило міністерство охорони здоров'я Хорватії.
Увага Як тримати імунітет у тонусі цілий рік
Ми не впевнені щодо джерела інфекції, оскільки жоден із цих двох людей не виїжджав за кордон. Ми вважаємо, що вони заразилися на діловій зустрічі, в якій брали участь обидва,
– сказав Бернард Каїч, епідеміолог Державного інституту охорони здоров'я.
Як зазначається, на зустрічі, в які брали участь заражені, були іноземні гості.
Коротко про штам Омікрон
- Попередньо ВООЗ визнала Омікрон таким, що викликає занепокоєння, і попередила про міжнародний ризик.
- Вперше про небезпечну мутацію коронавірусу з ПАР повідомили у кінці листопада британські вчені.
- Тривожним є те, що штам майже не можливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту.
- У ПАР значно зросла захворюваність на коронавірус серед молодих людей. Наразі невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші чинники.
Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту: дивіться відео
Увага Невтішні прогнози: вчені назвали дату, доки триватиме пандемія