Омікрон зафіксували ще в одній країні

6 грудня у Хорватії підтвердили перші два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Що відомо про Омікрон в Хорватії

Випадки інфікування новим штамом підтвердили офіційно. Однак, жоден з інфікованих не виїжджав за межі країни. Відповідну заяву зробило міністерство охорони здоров'я Хорватії.

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Ми не впевнені щодо джерела інфекції, оскільки жоден із цих двох людей не виїжджав за кордон. Ми вважаємо, що вони заразилися на діловій зустрічі, в якій брали участь обидва,

– сказав Бернард Каїч, епідеміолог Державного інституту охорони здоров'я.

Як зазначається, на зустрічі, в які брали участь заражені, були іноземні гості.

Коротко про штам Омікрон

Попередньо ВООЗ визнала Омікрон таким, що викликає занепокоєння, і попередила про міжнародний ризик.

Вперше про небезпечну мутацію коронавірусу з ПАР повідомили у кінці листопада британські вчені.

Тривожним є те, що штам майже не можливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту.

У ПАР значно зросла захворюваність на коронавірус серед молодих людей. Наразі невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші чинники.

Наразі в Україні немає жодного випадку зараження новим штамом. Уряд вирішив заборонити в'їзд громадянам низки країн, йдеться про громадян ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку та Малаві.

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