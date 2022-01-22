Усього приблизно кожен 10 українець, які вже раніше хворів на COVID-19, може повторно занедужати, інфікувавшись новим штамом коронавірусу Омікрон. Так вважає лікар Тарас Жиравецький. Зазначимо, що він є радником міського голови Львова щодо медичних питань.

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За його словами, в Україні вже є достатньо багато людей, які раніше хворіли на коронавірус, але все ж інфікувалися Омікроном. І таких випадків надалі лише побільшає.

Що я зараз бачу: по-перше, дійсно, зараз так, як у Великій Британії заявили, що 10% населення буде хворіти повторно з Омікроном. Це вже на 1 мільйон людей – 100 тисяч тих, хто раніше хворів,

– сказав медик.

Утім, він сподівається, що цей штам буде такий, як у Великій Британії – тобто спостерігатимуть малу кількість госпіталізацій.

Також Жиравецький додав, що багато вакцинованих вдруге переносить хворобу легко.

Позитивна сторона Омікрону

Медик також наголосив, що в Омікрону є й позитивна сторона. Вона полягає у тому, що він швидко минає.

"Тобто це хвиля, яка дуже швидко наростає, так само швидко спадає. Але у нас ще є залишки Дельта-хвилі. Тобто попередній штам ще до кінця не зник і відповідно з цим у нас також виникають проблеми", – наголосив лікар.

Нагадаємо! Головний санлікар України Ігор Кузін спрогнозував різкий стрибок захворюваності на новий штам коронавірусу Омікрон. За його словами, приблизно 1 мільйон українців може захворіти лише за лютий 2022 року. А за добу можуть фіксувати щодня у середньому 59 тисяч нових випадків.

Основні симптоми Омікрону, на які потрібно звертати увагу:

сильна закладеність носу;

біль у горлі;

підняття температури;

біль у м'язах;

у деяких пацієнтів може бути діарея та інше.

У багатьох людей, які хворіють повторно, нюх не зникає.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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