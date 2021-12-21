Омікрон значно небезпечніший, ніж вважалося: нові дані

Перші дані щодо захворюваності на штам Омікрон викликали оптимізм: у порівнянні з Дельтою він викликав набагато менше важких випадків COVID-19. Проте нове дослідження, проведене у Великій Британії, може підірвати ці очікування.

Нове дослідження Омікрону

Вчені Імперського коледжу Лондона порівняли дані 11,3 тисячі жителів Англії, заражених штамом Омікрон або з підозрою на нього з показниками близько 200 тисяч пацієнтів, інфікованими Дельтою або іншими варіантами SARS-CoV-2.

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Вони проаналізували швидкість поширення вірусу, кількість симптоматичних випадків та кількість госпіталізацій у зв'язку з ускладненнями.

Ми не бачимо жодних доказів того, що Омікрон має нижчий рівень важкості перебігу, ніж дельта за кількістю пацієнтів з позитивним тестом, або за кількістю людей, які звертаються за стаціонарним лікуванням,

– зазначили науковці.

Вчені підтвердили побоювання Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що штам Омікрон поширюється в популяції значно швидше за Дельту – кількість заражених в Англії подвоюється кожні два дні.

Заразніший та обходить вакцини

В рамках дослідження також оцінювалася ефективність зареєстрованих на території Великої Британії вакцин проти нового варіанту вірусу. За розрахунками фахівців, захист від симптоматичної інфекції після двох стандартних доз препарату є надзвичайно низьким: від 0% до 20%. Однак, введення бустерної дози (ревакцинація) збільшує ефективність вакцини від 55% до 80%.

Вчені зробили ще один тривожний висновок: у порівнянні з Дельтою Омікрон підвищує ризик повторного зараження в середньому у 5,4 раза. І якщо раніше перенесена інфекція забезпечувала захист від реінфекції на 85%, то за появи нового штаму вона знижується до 19%.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 89 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.

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