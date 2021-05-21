Так, рекламні гасла окремих клінік обіцяють допомогти з нетриманням сечі, покращити якість сексуального життя (підвищиться лібідо і чутливість під час сексу) тощо.

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За словами лікаря-гінеколога, "омолодження" вже є некоректним терміном, але він активно використовується в маркетингових цілях і фактично вводить людей в оману.

Ми не можемо нічого в своєму організмі "омолоджувати", і ще ніхто в процесі життя молодше не став. Ваша піхва не є винятком… Насправді лазер просто руйнує поверхневий шар слизової піхви, на місці якої з'являється новий шар такої ж тканини (іноді рубцевої),

– заявила Ольга Белоконь.

Медик наголосила, що через процедуру "омолодження" більш щільними стінки піхви не стають і "звуження" не виникає.

"І домагатися його таким способом (руйнуванням нормальної слизової оболонки піхви) як на мене – це щось немислиме і абсолютно алогічне", – заявила Белоконь.

Чи покращує процедура "омолодження" піхви статеве життя

Що стосується сексуального життя, за словами гінеколога, звуження піхви само по собі не може нічого гарантувати і обіцяти. Адже бажання, збудження і оргазм обумовлені фізичними факторами.



У FDA не схвалюють процедуру "омолодження піхви" / Фото: Getty Images

У FDA не схвалюють цю процедуру

Ольга Белоконь процитувала заяву представників FDA (Управління продовольства та медикаменті, США) у 2018 році про те, що ці процедури мають серйозні ризики і не мають жодних доказів щодо їхньої ефективності.

Лікар додала, що також вагінальні опіки після цих процедур не є рідкісними.

Як щодо процедури O-Shot

Ольга Белоконь написала, що введення плазми у піхву і клітор, збільшення точки G – це можливість заробити гроші на жінках, які можуть легко вірити у будь-які речі.

Однак в деяких пацієнток може спрацювати ефект плацебо.

Звичано, що це не ефективно і не впливає ні на що. Це просто бізнес,

– заявила гінеколог.

Чи варто робити ін’єкції філлерів у жіночі геніталії

Так, кожна людина може самостійно вирішувати, що їй подобається. Однак жіночі геніталії навряд чи мають стандарти краси.

"Нічого, крім того, як збільшити об’єм тканин, філлер зробити не може. "Прокачати" ваше сексуальне життя – також. Були спроби використовувати філлери при нетриманні сечі, однак цей ефект був короткочасним і достатньо слабким", – наголосила Белоконь.