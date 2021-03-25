Онкохворі українці будуть отримувати високоефективну меддопомогу, – Степанов
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зустрівся із фахівцями щодо розробки медичного завдання на реалізацію проєкту щодо створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку.
Джерело:МОЗ України
Так, розбудова та модернізація Національного інституту раку – крок до того, аби онкохворі українці могли отримувати високоякісну медичну допомогу.
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За словами очільника МОЗ, для розбудови провідного онкоцентру країни потрібно значно більше коштів, ніж є наразі.
Розв'язати питання можна шляхом отримання кредитування, аби роботи з розбудови та оснащення були якомога швидше завершені, щоб онкохворі українці могли отримувати медичну допомогу в належних умовах.
Максим Степанов заявив, що в Україні слід збудувати дійсно найсучаснішу та потужну клініку. Для цього потрібен комплексний підхід.
На основі медичного завдання ми маємо розробити та реалізувати новий проєкт – щодо створення сучасної клініки для лікування онкологічних хворих – національного значення в інституті раку. Адже якщо приміщення збудовані й відремонтовані ще в сімдесятих роках минулого століття, то ми розуміємо, що пацієнти не отримують тут допомогу в належних умовах. А потім чуємо нарікання, мовляв, за кордоном лікарі кращі. Найлегше звинуватити лікарів,
– сказав міністр.
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