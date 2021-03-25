Онкохворі українці будуть отримувати високоефективну меддопомогу, – Степанов

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зустрівся із фахівцями щодо розробки медичного завдання на реалізацію проєкту щодо створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку.

Так, розбудова та модернізація Національного інституту раку – крок до того, аби онкохворі українці могли отримувати високоякісну медичну допомогу.

Читайте також Смерть після вакцинації проти COVID-19 в Україні: що каже Степанов

За словами очільника МОЗ, для розбудови провідного онкоцентру країни потрібно значно більше коштів, ніж є наразі.

Розв'язати питання можна шляхом отримання кредитування, аби роботи з розбудови та оснащення були якомога швидше завершені, щоб онкохворі українці могли отримувати медичну допомогу в належних умовах.

Максим Степанов заявив, що в Україні слід збудувати дійсно найсучаснішу та потужну клініку. Для цього потрібен комплексний підхід.

На основі медичного завдання ми маємо розробити та реалізувати новий проєкт – щодо створення сучасної клініки для лікування онкологічних хворих – національного значення в інституті раку. Адже якщо приміщення збудовані й відремонтовані ще в сімдесятих роках минулого століття, то ми розуміємо, що пацієнти не отримують тут допомогу в належних умовах. А потім чуємо нарікання, мовляв, за кордоном лікарі кращі. Найлегше звинуватити лікарів,

– сказав міністр.