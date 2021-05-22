Онколог пояснив, у чому небезпека шашлика і яке м'ясо обрати

Онколог Микола Анкусько наголосив, що жирне м'ясо, приготоване на відкритому вогні, криє в собі небезпеку для здоров'я людини. Яке м'ясо слід обрати для того, щоб зробити шашлик менш небезпечним, – читайте далі.

Лікар пояснив, що на постійній основі шашлик є небезпечним для організму, адже велика кількість небезпечного формальдегіду може призвести до розвитку новоутворення в стравоході.

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Таке м'ясо має вживатися як "делікатес", не на постійній основі. Коптильні речовини можуть провокувати онкологію, це канцерогени. Адже не тільки дим – це канцероген, але і термічно оброблені жири, які затримують в собі ті самі канцерогени,

– наголосив Микола Анкусько.

За його словами, готувати шашлик на відкритому вогні краще з птиці або риби.

"Якщо це буде судак, наприклад, або це буде курка – це менш небезпечно", – додав онколог.

Рекомендації ВООЗ щодо червоного м'яса

Раніше ВООЗ повідомила про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати.

Так, у багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, адже з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.



На постійній основі шашлик є небезпечним для організму / Фото: Getty Images