Онкологія, вади серця та діабет: у МОЗ пояснили, чи є ці хвороби протипоказом до вакцинації

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні всього 1% населення має протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

До цієї категорії населення не входять люди з гіпертонією, ішемічною хворобою, серцевою недостатністю, вродженими вадами серця, діабетом чи онкологією. Людям, які мають ці захворювання, можна і потрібно вакцинуватися.

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Єдиним абсолютним протипоказанням є важка алергічна реакція на першу дозу вакцини чи на один із її компонентів.

Майже чверть українців, які не бажають вакцинуватися проти COVID-19, вважають, що мають медичні протипоказання до щеплення проти коронавірусної хвороби. Насправді людей, яким не можна щепитися проти COVID-19, вкрай мало,

– наголосили у МОЗ.

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Вади серця

Кардіологиня і завідувачка діагностичного відділу Центру інноваційних медичних технологій Віра Горбачова наголосила, що усім, хто має серцево-судинні захворювання, важливо вакцинуватись проти COVID-19, адже хвороба в них протікає значно важче та може дати дуже серйозні ускладнення.

Це стосується також ішемічної хвороби, серцевої недостатності та вроджених вад серця.

Відомо, що COVID-19 впливає на серце й судини різними механізмами, наприклад, прямо пошкоджує серце. Отже, пацієнти з такими захворюваннями більш схильні до інфікування та важкого перебігу хвороби.

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Цукровий діабет

Необхідно також зробити щеплення проти коронавірусу людям, які мають цукровий діабет чи ендокринні захворювання.

Люди з хронічними ендокринними захворюваннями потребують захисту від COVID-19,

– зазначила ендокринологиня Оксана Марусин.

Крім того, за словами лікарки, аутоімунні захворювання не є абсолютним протипоказанням до вакцинації.

Онкологія

Не менш важливо вакцинуватись і людям з онкологічними хворобами. Такі пацієнти мають дуже високий ризик померти внаслідок ускладнень від COVID-19. Тому вакцинація онкопацієнтів є пріоритетною.

МОЗ наводить слова онколога-хірурга Національного інституту раку Олександра Стаховського про те, що ризик померти від онкології в наших пацієнтів значно менший, ніж ризик померти від ускладнень, які може спричинити в них коронавірусна хвороба.

Вакцинуватись можна як в активній фазі захворювання, так і пацієнтам в ремісії. Тим людям, які проходять хімієтерапію, слід порадитися зі своїм лікарем, коли саме краще робити щеплення, щоб вакцинація дала оптимальний захист.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я визначили детальний перелік медичних протипоказань та застережень до вакцинації проти COVID-19. Довідку про медичні протипоказання до щеплення можна отримати у свого сімейного лікаря.

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