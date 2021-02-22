Онлайн-система для запису на вакцинацію вже готова

Онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи. Було вирішено, що її запустять з березня.

Таку інформацію час селекторної наради повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також на тему: Після сплеску COVID-19 на Прикарпатті влада готується до спалаху в інших регіонах

За його словами, онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи.

Як працюватиме електрона черга на вакцинацію проти коронавірусу

Раніше Федоров зазначив, що Мінцифра веде перемовини з МОЗ, щоб через "Дію" почати приймання електронних заявок від українців, які планують вакцинуватися.

Так ми зможемо спрогнозувати попит, щоб потім ефективно організувати систему і логістику вакцинації. Важливо зібрати якісну інформацію, щоб ефективно і децентралізовано організувати цей процес,

– сказав він.

Що відомо про вакцинацію в Україні