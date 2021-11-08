За даними дослідження, проведеного в Катарі з 23 березня до 7 вересня 2021 року, ефективність препарату Moderna (mRNA-1273) становить 73,1% у запобіганні інфікуванню штамом “Дельта”. А ось проти важкого перебігу та смерті для – 96,1%.

До теми В Україну надійшло майже 3 мільйони доз вакцини Moderna проти коронавірусу, але це ще не все

Moderna (mRNA-1273, Spikevax, COVID-19 vaccine Moderna) Це мРНК-вакцина, розроблена фармацевтичною компанією Moderna спільно з Центром досліджень вакцин при Національному інституті алергії та інфекційних хвороб (NIAID), США.

За даними кількох досліджень, Spikevax є найефективнішою вакциною від зараження, симптоматичного ковіду, госпіталізації, потрапляння до реанімації та смерті

Безпеку та ефективність препарату схвалили ВООЗ, EMA та CDC. Це двовалентний препарат, який вводиться двічі з інтервалом у 28 днів.

Препарат знову доступний в Україні

Moderna – одна з чотирьох вакцин, доступних в Україні. Нещодавно ЮНІСЕФ доставив до нас 2,9 мільйона доз в межах програми COVAX.

Згідно з даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії цим препаратом щепилися 1 102 042 українці.