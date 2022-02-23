ООН критикує посилений маркетинг молочних сумішей

У середу Організація Об'єднаних Націй розкритикувала виробників дитячих сумішей за "неетичні маркетингові стратегії".

Виробників такої продукції звинуватили у тому, що вони агресивно націлюються на майбутніх батьків та медичних працівників і ставлять інтереси акціонерів вище за здоров'я дітей.

До теми Вагітність після 30: які існують ризики і як підготуватися до зачаття та пологів

Те, що грудне молоко корисне для здоров'я малюка і позитивно впливає на його розвиток – доведений науковий факт. Але ВООЗ та дитяче агентство ООН ЮНІСЕФ попередили, що все більше дітей годують штучними сумішами.

З'ясувалося, що індустрія молочних сумішей з оборотом 55 мільярдів доларів систематично застосовує агресивні маркетингові стратегії, витрачаючи до 5 мільярдів доларів на рік на те, щоб вплинути на рішення батьків про те, як годувати своїх немовлят.

Глава ЮНІСЕФ Кетрін Рассел закликала до "жорсткої політики, законодавства та інвестицій у грудне вигодовування, щоб захистити жінок від неетичних маркетингових методів".

Чому грудне вигодовування не потрібно відкидати без потреби

Діти, які перебувають на грудному вигодовуванні, більш здорові, краще справляються з інтелектуальними тестами й з меншою ймовірністю матимуть надмірну вагу або страждатимуть від діабету в дорослому віці.

Натомість жінки, які годують грудьми, мають менший ризик раку молочної залози та яєчників.

Попри усі відомі переваги, лише 44% дітей у віці до 6 місяців перебувають на виключно грудному вигодовуванні, як це рекомендовано ВООЗ та ЮНІСЕФ. Глобальні показники грудного вигодовування за останні два десятиліття збільшилися незначно, продаж молочних сумішей зріс більш ніж удвічі за цей самий період.

Ведучий автор звіту Найджел Роллінз із відділу ВООЗ з охорони здоров'я матерів, новонароджених, дітей та підлітків звинуватив агресивну маркетингову практику галузі.

Звіт, в якому взяли участь 8 500 батьків та вагітних жінок, а також 300 медичних працівників у 8 країнах у різних регіонах світу допоміг виявити, що більш ніж половина батьків та вагітних жінок стали жертвами маркетингу дитячих сумішей. У Великій Британії 84% всіх опитаних жінок заявили, що піддавалися такому маркетингу, тоді як у Китаї таких було 97%.

Маркетингу допомагає псевдонаука

Найджел Роллінз вказав на те, як компанії використовують лженауку для того, щоб заявляти про те, що грудного молока недостатньо або що суміш нібито краще допомагає немовлятам спати всю ніч.

Діти або немовлята плачуть, не сплять, що дуже турбує батьків. І індустрія використовує ці моменти, щоб сказати, що наш продукт - це вирішення вашої проблеми,

– сказав він.

Окрім цього, у звіті висловлюють особливе занепокоєння з приводу маркетингової спрямованості медичних працівників із безкоштовними зразками, рекламними подарунками, дослідницькими грантами та платними конференціями. З'ясувалося, що понад третина опитаних жінок вказати на те, що медичний працівник порекомендував їм суміш певної марки.

Роллінз підкреслив, що мета полягає не в тому, щоб очистити полиці магазинів від дитячих сумішей, адже грудне вигодовування підходить не всім батькам. Але для більшості грудне вигодовування повинне бути очевидним вибором.