Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу перед Генеральною Асамблеєю. Він вважає, що світу варто перейти в режим "надзвичайної ситуації" у боротьбі з поширенням коронавірусу.
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Омікрон – це попередження, – ООН
За його словами, зупинення поширення інфекції має бути головним у порядку денному кожної країни.
Омікрон – це ще одне попередження. Наступний варіант може бути гіршим,
– сказав Гутерріш.
Чума дезінформації
Він зазначив, що коронавірус не повинен використовуватися країнами як "прикриття" для скорочення свободи ЗМІ або придушення прав людини. Також, за його словами, необхідно боротися з чумою дезінформації про вакцини.
"Потрібно зробити більше, щоб підготувати світ до наступного спалаху, зокрема шляхом зміцнення авторитету Всесвітньої організації охорони здоров'я", – підкреслив генсек ООН.
У чому небезпека ОмікронуУ МОЗ назвали Омікрон найзаразнішим штамом коронавірусу. Він має значно коротший інкубаційний період, ніж інші. Також штам передається в 7 разів швидше, ніж домінантний раніше варіант Дельта. Людина, яка заразилася Омікроном, може інфікувати інших вже у першу добу хвороби. У порівнянні з попередніми варіантами коронавірусу, діти стали частіше інфікуватися Омікроном.
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