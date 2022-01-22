В ООН попередили про ризик нового штаму коронавірусу, гіршого за Омікрон

В Організації об'єднаних націй вважають, що скоро може з'явитися новий штам коронавірусної інфекції. Варіант може бути ще гіршим, ніж Омікрон.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу перед Генеральною Асамблеєю. Він вважає, що світу варто перейти в режим "надзвичайної ситуації" у боротьбі з поширенням коронавірусу.

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Омікрон – це попередження, – ООН

За його словами, зупинення поширення інфекції має бути головним у порядку денному кожної країни.

Омікрон – це ще одне попередження. Наступний варіант може бути гіршим,

– сказав Гутерріш.

Чума дезінформації

Раніше Генеральний секретар ООН розкритикував поточні темпи вакцинації населення проти коронавірусу у світі. Таку нерівність у процесі імунізації від COVID-19 Гутерріш назвав "моральною помилкою" та закликав світову спільноту розробити міжнародний план щеплень.

Він зазначив, що коронавірус не повинен використовуватися країнами як "прикриття" для скорочення свободи ЗМІ або придушення прав людини. Також, за його словами, необхідно боротися з чумою дезінформації про вакцини.

"Потрібно зробити більше, щоб підготувати світ до наступного спалаху, зокрема шляхом зміцнення авторитету Всесвітньої організації охорони здоров'я", – підкреслив генсек ООН.

У чому небезпека Омікрону У МОЗ назвали Омікрон У МОЗ назвали Омікрон найзаразнішим штамом коронавірусу . Він має значно коротший інкубаційний період, ніж інші. Також штам передається в 7 разів швидше, ніж домінантний раніше варіант Дельта. Людина, яка заразилася Омікроном, може інфікувати інших вже у першу добу хвороби. У порівнянні з попередніми варіантами коронавірусу, діти стали частіше інфікуватися Омікроном.

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