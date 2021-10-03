В ООН розраховують, що до 2023 року вдасться щепити від COVID-19 весь світ

Наразі єдиним способом побороти пандемію є вакцинація. В Організації об'єднаних націй сподіваються, що до кінця 2022 року вдасться щепити від коронавірусу увесь світ.

Масштабні амбіції

Там будуть домагатися спільної роботи світової спільноти над цим. Про це заявив глава Генасамблеї ООН Абдулла Шахід.

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Шахід заявив, що для досягнення такого амбітного і непростого завдання він збирається повністю використовувати свої повноваження.

Абдулла Шахід – глава Генасамблеї ООН "Генеральна Асамблея складається з 193 країн, це найбільш представницький інститут в структурі ООН. Я маю намір скористатися своїми повноваженнями, щоб об'єднати всіх. Моє завдання – забезпечити, щоб ми всі прийшли до набагато більш обнадійливих термінів по вакцинації всього населення світу до кінця 2022 року".

При цьому високопоставлений представник ООН також підкреслив, що все це цілком реально. Він зазначив, що побачив позитивні сигнали щодо питання про розподіл вакцин від США, Китаю, Індії, а також багатьох інших країн.

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