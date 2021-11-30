Антоніу Гутерріш закликав не дозволити штаму Омікрон знову "закрити світ". Він додав, що народ Африки "не повинен піддаватися покаранню за обмін інформацією про здоров'я зі світом".

До теми Через штам Омікрон Велика Британія переходить на вакцинацію кожні 3 місяці

Я глибоко стурбований ізоляцією країн півдня Африки через нові обмеження на поїздки у зв'язку з COVID-19,

– заявив Антоніу Гутерріш.

За його слова, що народ Африки "не може бути звинувачений в аморально низькому рівні доступних вакцинацій і не повинен піддаватися покаранню за обмін інформацією про здоров'я зі світом".

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Джерело: BBC

На початку тижня штам B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Невідомий раніше варіант коронавірусу виявили у зразках пацієнтів з ПАР.

Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.

Є побоювання, що цей вірус наразі радикально відрізняється від оригіналу, який з'явився в Ухані. Тобто теоретично вакцини, розроблені на основі вихідного штаму, можуть бути менш ефективними. Але наразі це лише припущення.

B.1.1.529 має здібності штамів Дельта та Бета – ухилення від імунітету та швидке поширення. І при цьому він має значно більшу кількість мутацій.

Зверніть увагу: 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 Омікрон як такий, що викликає занепокоєння.