Вчені з Гарвардської медичної школи проаналізували дані опитування 27,7 тисячі трансгендерних і небінарних людей, проведеного в США у 2015 році. Вони прийшли до висновку, що фемінізуючі й маскулінізіючі хірургічні операції поліпшили психологічний стан респондентів.

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Які бувають операції зі зміни статі

Маскулінізіючі операції – видалення матки, фаллопластика, подовження транспеніса, видалення молочних залоз.

Фемінізуючі операції – вагінопластіка, видалення яєчок, збільшення молочних залоз.

Деякі транслюди також роблять операції на обличчі та голосових зв'язках, видаляють кадик.

Вплив операцій зі зміни статі на психіку

Дослідники розділили респондентів на дві групи. В першу потрапили 3559 осіб, які зробили одну або більше операцій протягом двох років до опитування. До другої – 16 401 особа, які хотіли б лягти під ніж, але отримав відмову.

Виявилося, хірургічне втручання в процесі транспереходу пов'язане з поліпшенням ментального здоров'я.

У людей, які зробили операцію:

на 42% знизився рівень стресу;

на 44% – суїцидальні думки;

на 35% скоротилося куріння сигарет.

Причому ті, хто переніс всі бажані операції, відчували себе краще тих, хто зробив тільки частину.