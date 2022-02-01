Шкіра немовлят дуже ніжна, і там, де батькам безпечно, дитина може обпектися. Якщо малюк таки обпікся, перш ніж втішати його, постарайтеся зосередитись на наданні першої допомоги. Це надзвичайно важливо – негайна реакція дорослого прискорить загоєння опіку, зменшить його площу та тяжкість ураження шкіри.

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Перша допомога при опіках

1. Заберіть дитину подалі від джерела опіку. Якщо одяг горить, згасіть полум'я рушником, щільною ковдрою або іншою тканиною.

Охолодіть обпечене місце, зробіть це якнайшвидше, помістивши постраждалу частину тіла під проточну прохолодну (не крижану) воду на 10 – 20 хвилин. Тримайте воду прохолодною, а силу струменя низькою.

2. Охолодження допоможе знизити глибину опіку і допоможе рані гоїтися швидше. Не використовуйте для охолодження лід або воду з льодом, тому що це може зменшити приплив крові до уражених тканин.

Охолоджуйте лише уражену ділянку, а не все тіло дитини. Для тулуба використовуйте душ, а не занурення у ванну. Якщо ви занурите дитину в холодну ванну, за 20 хвилин вона може переохолодитись. Не дуйте на опік, тому що у рану може потрапити інфекція.

3. Поки охолоджуєте уражене місце, оцініть серйозність ситуації. Викличте швидку допомогу, якщо:

опік дитини займає понад 5% її шкіри;

опік викликаний електричним струмом чи хімічними речовинами;

опік на обличчі, шиї, кистях, стопах чи промежині;

опік вражає усю кінцівку;

опік отримано під час пожежі, дитина надихалася димом;

симптоми дитини або її загальний стан лякають вас важкістю, ви побоюєтеся за життя дитини.

В інших ситуаціях зверніться до педіатра чи хірурга амбулаторно, у найближчу добу.

4. Зніміть весь тісний одяг, перш ніж постраждала частина тіла почне набрякати. Якщо зняття одягу посилює біль – акуратно розріжте його ножицями. Якщо частина одягу прилипла до рани - розріжте і зніміть ті частини, які легко зняти, але не відривайте шматок одягу, що прилип до рани, це зробить лікар.

5. Накладіть стерильну пов'язку на місце опіку. Намагайтеся не пошкоджувати пухирці, якщо вони є. Оптимально використовувати гідрогелеві пов'язки типу Hydrocoll або мазеві пов'язки типу Branolind – вони не прилипають до рани після її підсихання, їх потім легко видаляти при перев'язках. Або ви можете використовувати стерильну бавовняну марлю, але не використовуйте вату.

Не використовуйте! Крем для шкіри або спрей (навіть з пантенолом), мед, масло, сметану, сиру картоплю, сирий яєчний білок і т.д. Це тільки тримає тепло і збільшить глибину та площу опіку, а також може занести інфекцію в рану. Наносите відповідний крем від опіків лише після консультації з лікарем вашої дитини.

6. Після того, як ви надали дитині першу допомогу при опіку, ви можете полегшити її біль за допомогою дитячого парацетамолу або ібупрофену у віковому дозуванні.

Якщо площа опіку 1 – 2%, якщо шкіра просто почервоніла та болить, пухирців немає або вони зовсім невеликі, якщо місце опіку не на обличчі, промежині та інших небезпечних місцях – такий опік може бути вилікований і без участі лікаря. Однак у більшості випадків краще показати дитину фахівцю, щоб отримати поради щодо оптимального догляду за опіковою раною та профілактики ускладнень.

Що робити, щоб дитина не обпеклась