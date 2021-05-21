Сонячний опік – це запальна реакція тканин, викликана пошкодженням ДНК шкіри під впливом ультрафіолетових променів. Найчастіше це відбувається на сонці, але обгоріти можна і в солярії.

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Симптоми добре знайомі багатьом з нас: почервоніння шкіри, яка стає гарячою на дотик і дуже чутлива до будь-якого контакту, іноді відчуття втоми й запаморочення. При сильнішому опіку (II ступеня) можуть виникнути пухирі.

Найбільше до сонячних опіків схильні люди зі світлою шкірою, і чим вона світліше, тим сильніше ураження, причому це може статися за лічені хвилини. У свою чергу, власники смаглявої шкіри обгоряють довше, або ж вони отримують опік тільки в екстремальних випадках, тому що їх організм виробляє більше меланіну – пігменту, який захищає шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету.

Що робити, якщо обгоріли на сонці

На жаль, специфічного лікування сонячних опіків не існує, можна тільки полегшити дискомфорт і прискорити загоєння.

Частіше приймайте прохолодний душ або ванну, щоб полегшити біль, а потім промокніть шкіру сухим рушником, залишивши на ній трохи вологи. Коли шкіра трохи підсохне, нанесіть зволожувальний крем.

Використовуйте креми і лосьйони, що містять екстракт алое вера, який заспокоює, загоює і запобігає лущенню. Можна також використовувати засоби з гідрокортизоном.

Якщо біль сильний, прийміть ібупрофен або аспірин, це також допоможе зняти набряк.

Пийте якомога більше води. Сонячний опік "притягує" рідину до ушкоджених ділянок шкіри, і рясне пиття допоможе уникнути зневоднення.

Носіть закритий одяг, краще з щільних тканин, через які не проникає сонячне світло. Але ні в якому разі не обтягуючий – це може посилити подразнення і біль.

Можна також прикладати холодні компреси до уражених ділянок, щоб охолодити шкіру, а в прохолодну ванну додавати кілька столових ложок соди та одну чашку вівсянки – це допоможе зменшити запалення.

Чого робити не можна при сонячних опіках