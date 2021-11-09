Водночас наша держава дуже активно рухається до відповідного показника. Про це розповіла в ефірі 24 каналу представниця парламентського комітету з питань здоров'я нації і народна депутатка партії "Голос" Ольга Стефанишина.

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Стефанишина: Вся країна – у червоній зоні

Вона пояснила, що велика частина людей, які раніше були проти щеплення, у цій хвилі пандемії справді вакцинуються. Однак залишились ті, хто не змінив свою думку.

Оптимізм може бути оманливим,

– наголосила Стефанишина.

За її словами, варто визнати, що наразі вся країна перебуває у червоній зоні. На її думку, відповідний рівень безпеки треба ввести по всій території держави.

"Ми нікого не врятуємо, якщо відтермінуємо введення червоної зони в інших областях", – зауважила нардепка від "Голосу".

Нагадаємо! Вже з 12 листопада у червону зону переходить Черкащина. В Україні вже стали "червоними" 17 областей.

Португалія крокує до колективного імунітету

Стефанишина вважає, що потрібно працювати у двох напрямах:

вакцинувати людей;

дотримуватися карантинних обмежень.

Представниця парламентського комітету з питань здоров'я нації, зауважила, що поки жодна країна не досягла колективного імунітету.

Водночас є держави-чемпіони, які впевнено крокують до відповідної мети. Наприклад, такою країною є Португалія, яка досягла рівня вакцинації 77%.

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