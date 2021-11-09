Оптимізм може бути оманливим, – Стефанишина про прискорення темпів вакцинації

9 листопада 2021 , 15:42
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Джерело:

24 канал

Навряд чи Україна зможе щепити мінімум 50% свого населення до кінця 2021 року. Адже залишилось дуже мало часу.

Водночас наша держава дуже активно рухається до відповідного показника. Про це розповіла в ефірі 24 каналу представниця парламентського комітету з питань здоров'я нації і народна депутатка партії "Голос" Ольга Стефанишина.

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Стефанишина: Вся країна – у червоній зоні

Вона пояснила, що велика частина людей, які раніше були проти щеплення, у цій хвилі пандемії справді вакцинуються. Однак залишились ті, хто не змінив свою думку.

Оптимізм може бути оманливим,
– наголосила Стефанишина.

За її словами, варто визнати, що наразі вся країна перебуває у червоній зоні. На її думку, відповідний рівень безпеки треба ввести по всій території держави.

"Ми нікого не врятуємо, якщо відтермінуємо введення червоної зони в інших областях", – зауважила нардепка від "Голосу".

Нагадаємо! Вже з 12 листопада у червону зону переходить Черкащина. В Україні вже стали "червоними" 17 областей.

Португалія крокує до колективного імунітету

Стефанишина вважає, що потрібно працювати у двох напрямах:

  • вакцинувати людей;
  • дотримуватися карантинних обмежень.

Представниця парламентського комітету з питань здоров'я нації, зауважила, що поки жодна країна не досягла колективного імунітету.

Водночас є держави-чемпіони, які впевнено крокують до відповідної мети. Наприклад, такою країною є Португалія, яка досягла рівня вакцинації 77%.

Стефанишина розповіла про темпи вакцинації: дивіться відео

Ситуація з COVID-19 в Україні

  • Україна вийшла на 2 місце у світі за смертністю від коронавірусу. За добовою кількістю летальних випадків держава випередила навіть США.
  • За 8 листопада померли 833 українці. Водночас захворіли 19 тисяч осіб.
  • Найгірша ситуація наразі у Дніпропетровській області. Наближаються до неї за показниками Одеська та Львівська.
  • Повний курс вакцинації вже пройшли 8 мільйонів українців. Щеплення принаймні однією дозою зробили 35% дорослого населення держави.
Автор: Анастасія Мигидюк