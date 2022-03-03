Опублікували список лікарень, що пропонують безкоштовну медичну допомогу українцям в Європі

Створили перелік медичних закладів та лікарів, які надають безкоштовну медичну допомогу українцям у багатьох країнах Європи.

У центрі зазначили, що медичну допомогу можна знайти у Польщі, Молдові, Литві, Румунії, Чехії та Словаччині. Ви можете скористатися послугами психологів, сімейних лікарів та педіатрів, хірургів і травматологів, онкологів.

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Окремі лікарні надають широкий спектр допомоги – від обстежень до стаціонарного лікування. Список лікарень та лікарів буде постійно оновлюватися, слідкуйте,

– йдеться повідомленні.

Список закладів та лікарів можна знайти тут

В організації додали, якщо ви маєте, перевірену інформацію про аналогічні ініціативи, яких немає у списку – пишіть у приватні повідомлення Український центр охорони здоров’я.

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