В ОРДО виявили катастрофічну ситуацію через коронавірус

У мережі з’явилися документи, в яких йдеться, що в офіційній статистиці на території окупованого Донбасу люди, які померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, не завжди фіксуються як саме жертви пандемії.

Так, про летальні випадки через коронавірус можуть замовчувати, а причину смерті пояснювати важкою формою пневмонії, інфарктом, інсультом тощо.

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Зауважимо, що спалах захворюваності на окупованих територіях припав на проведення масового заходу, а саме концерту Георгія Лепса в окупованому Донецьку.

В опублікованих документах зазначається, що відповідно до "офіційної" інформації за 2020 рік померло 1378 осіб. Станом на перше січня 2021 року "офіційні" цифри зросли до 15 317 хворих.

Видання пише, що аналогічну методику заниження статистики стосовно жертв COVID-19 застосовують в Росії.

"Протягом практично всього 2020 року представники окупантів заявляли, що на підконтрольних їм територіях рівень поширення коронавірусу, а також смертність через зараження цією інфекцією значно нижче, ніж в інших країнах. Однак, згідно з "офіційною" ж інформацією наочно видно, що контроль над ситуацією був втрачений з самого початку поширення пандемії, а дії так званої влади, з організації масових заходів, що сприяють поширенню вірусу, були злочинними і необдуманими, за своїми діями на кшталт геноциду", – йдеться у джерелі.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу