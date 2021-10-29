Ліків проти ВІЛ не існує, але за допомогою антиретровірусної терапії інфекцію можна контролювати. Пацієнти повинні розпочати АРТ незалежно від стадії хвороби або ускладнень.

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Як виявилося, організм деяких людей може пригнічувати вірус без терапії. Автори нової роботи розповіли про двох дорослих із ВІЛ, які почали проходити АРТ невдовзі після зараження та продовжували понад 6 років. Потім вони стали учасниками клінічного дослідження та припинили приймати ліки. Їхній стан постійно контролювали медики.

Що відомо про цих пацієнтів

У результаті один учасник контролював вірус майже три з половиною роки, але через періодичні спалахи хвороби почав приймати неоптимальну антиретровірусну терапію, не повідомивши про це вчених. Другому пацієнту вдалося практично подолати хворобу та жити без прийому ліків впродовж чотирьох років. Але потім він заразився іншим штамом ВІЛ та отримав суперінфекцію (процес, коли клітина, спочатку заражена одним вірусом, коінфікується через деякий час іншим штамом чи вірусом).

У першого пацієнта були високі рівні CD8 + T-лімфоцитів. Це специфічні імунні клітини, які розчиняють клітини-мішені, що несуть чужорідні антигени або змінені аутоантигени.

Другий учасник демонстрував нижчі показники CD8 + Т-клітин проти ВІЛ, але мав сильну нейтралізуючу відповідь антитіл протягом усього дослідження аж до різкого відскоку. Тож вчені прийшли до висновку, що саме нейтралізуючі антитіла здатні зіграти роль у майже повному придушенні ВІЛ.