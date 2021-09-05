У дослідженні взяли участь близько 2 мільйонів людей. Серед них 89 тисяч, що подолали COVID-19, а також 1,6 мільйона людей, які не хворіли на коронавірус.
До теми Справжня кількість жертв COVID-19 може бути значно вищою за 4,5 мільйона, – The Economist
Відомо, що у 30 – 40 річної здорової дорослої людини втрата функцій нирок становить близько 1% на рік. Натомість серйозні інфекції можуть привести не лише до сильніших втрат для цього органу, а й до хронічного захворювання.
Нирки особливо чутливі до різних запальних процесів в організмі або до активізації імунної системи. Окрім цього, функцію нирок можуть порушувати проблеми зі згортанням крові.
Результати дослідження
Згідно з дослідженням, у 4 757 перехворілих на коронавірус впродовж одного року сталася 30% втрата функції нирок. Доктор Зіяд Аль-Алі пояснив, що це еквівалентно старінню органу на 30 років.
Безсимптомний COVID-19 теж небезпечний
Навіть безсимптомний коронавірус не минає безслідно – перехворілі важче переносять анестезію й операції. Окрім цього, COVID-19 нагадує про себе під час таких ускладнень:
- панкреатити,
- плеврити,
- пневмонії,
- ураження нервової системи.