Організм старіє на 30 років: назвали ще один негативний наслідок COVID-19

Організм людей, які перехворіли на коронавірус, сильно виснажується. Вчені повідомили, що органи COVID-пацієнтів можуть постаріти на десятиліття.

У дослідженні взяли участь близько 2 мільйонів людей. Серед них 89 тисяч, що подолали COVID-19, а також 1,6 мільйона людей, які не хворіли на коронавірус.

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Відомо, що у 30 – 40 річної здорової дорослої людини втрата функцій нирок становить близько 1% на рік. Натомість серйозні інфекції можуть привести не лише до сильніших втрат для цього органу, а й до хронічного захворювання.

Нирки особливо чутливі до різних запальних процесів в організмі або до активізації імунної системи. Окрім цього, функцію нирок можуть порушувати проблеми зі згортанням крові.

Результати дослідження

Згідно з дослідженням, у 4 757 перехворілих на коронавірус впродовж одного року сталася 30% втрата функції нирок. Доктор Зіяд Аль-Алі пояснив, що це еквівалентно старінню органу на 30 років.

Безсимптомний COVID-19 теж небезпечний

Навіть безсимптомний коронавірус не минає безслідно – перехворілі важче переносять анестезію й операції. Окрім цього, COVID-19 нагадує про себе під час таких ускладнень:

панкреатити,

плеврити,

пневмонії,

ураження нервової системи.

Спостереження проводилось за анонімними медичними записами Управління охорони здоров'я ветеранів США. Переважна більшість пацієнтів – чоловіки у віці близько 68 років.