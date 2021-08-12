В організмі людини є два основних типи жиру: бурий, що забезпечує термогенез і білий, який накопичується в організмі, найчастіше в області живота. Втім є також проміжний тип – так званий бежевий жир, який представляє щось середнє між бурою і білою жировою тканиною.

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Чому бежевий жир важливий?

Бежевий жир надає заспокійливу дію і бореться із запаленням, які провокує наявність білого жиру, це власне і забезпечує захист від деменції.

На перших етапах експериментів вчені виявили, що відсутність бежевих жирових клітин робить підшкірний жир схожим на небезпечний вісцеральний – фактор ризику серцево-судинних і метаболічний захворювань.

Гіпотезу перевірили на тваринах

Відсутність бежевого жиру провокувала у мишей діабет, якщо їх годували жирним раціоном.

Крім того, вчені виявили, що когнітивний спад швидше виникає у гризунів без бежевого жиру. У них спостерігалася сильніша запальна реакція в організмі, що активує мікроглію – імунні клітини, які здатні ще більше посилити запалення і прискорити розвиток деменції.

Нарешті, вчені продемонстрували, що трансплантація донорських бежевих жирових клітин покращує пам'ять і відновлює синаптичну пластичність.

Якщо ми зрозуміємо механізм роботи бежевого жиру, яким чином його наявність блокує запалення, це дозволить нам імітувати аналогічні властивості в організмі за допомогою ліків,

– пояснили автори.

Перспектива відкриття

Тепер вчені планують знайти область на тілі для пересадки бежевого жиру з найкращим ефектом. В рамках доклінічних експериментів донорський біоматеріал трансплантували у вісцеральну область.

Вчені також розглядають можливість збору певної кількості бежевого жиру в ранньому віці, щоб помістити його на кріозберігання, а через роки трансплантувати назад в організм.

Відомо, що бурий і бежевий жир у великій кількості є в організмі саме на початку життя, проте з віком його кількість різко скорочується.