Через пухлину у жінки був ослаблений імунітет, і нормально функціонували тільки T-лімфоцити, тому 12 з виявлених мутацій допомагали вірусу обходити саме T-клітинну імунну відповідь.

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Зверніть увагу! Коронавірус може мутувати не тільки в популяції людей, але також і в одній людині, якщо інфекція протікає досить довго, при ослабленому імунітеті.

Що відомо про інфікування жінки

Російські вчені описали випадок розвитку множинних мутацій коронавірусу у жінки, яка страждає неходжкінською B-клітинною лімфомою (злоякісним захворюванням лімфатичної системи). Коронавірусну інфекцію у неї діагностували ще у квітні 2020 року.

Позитивні тести на коронавірус чергувалися у неї з негативними протягом 318 днів, за цей час пневмонія розвивалася у неї два рази — влітку 2020 року і взимку 2021 року.

За цей період пацієнтка пройшла кілька курсів хімієтерапії. Секвенування зразків пацієнтки показало, що за час хвороби вірус мутував 40 разів.

Це перевищує швидкість мутацій в загальній популяції. З 40 мутацій 12 перешкоджали розпізнаванню і нейтралізації коронавірусу T-клітинами.

Водночас у плазмі крові пацієнтки вчені не виявили зрілі B лімфоцити, знайшли невелику кількість антитіл IgG. Разом з цим вчені спостерігали сильну T-клітинну відповідь на коронавірус.

Чому так сталось

Тож вони припустили, що коронавірус у жінки з лімфомою направлено мутував, щоб уникнути T-клітинного імунітету, оскільки через рак лімфатичної системи інші види імунітету у неї були ослаблені.