В організмі знайшли нову молекулу, яка ефективніше за інсулін, регулює рівень цукру

Відкриття інсуліну 100 років тому стало проривом і дало надію для мільйонів людей з діабетом. Тепер науковці зробили новий прорив.

Інсулін, який виробляється підшлунковою залозою, до тепер вважався основним засобом лікування діабету. Але вчені виявили іншу молекулу, яка виробляється в жировій тканині, яка, як і інсулін, також потужно і швидко регулює рівень глюкози в крові.

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Її відкриття може призвести до розробки нових методів лікування діабету, а також закласти основу для перспективних нових напрямків у дослідженнях метаболізму.

Новий гормон

Вчені виявили, що гормон під назвою FGF1, як і інсулін регулює рівень глюкози в крові, пригнічуючи розщеплення жирів. Але ці два гормони роблять це по-різному. Важливо, що така різниця може дозволити FGF1 використовувати для безпечного та успішного зниження рівня глюкози в крові у людей, які страждають на інсулінорезистентність.

Раніше дослідження показала, що введення FGF1 різко знижує рівень глюкози в крові у мишей і що хронічне лікування FGF1 зменшує резистентність до інсуліну. Але як це працювало, до цього часу залишилося загадкою.

Як діє нова молекула

Коли ми їмо, жири та глюкоза потрапляють у кров. Інсулін зазвичай транспортує ці поживні речовини до клітин м'язів і жирової тканини, де вони або використовуються, або зберігаються. У людей з інсулінорезистентністю глюкоза не ефективно видаляється з крові, а високий ліполіз підвищує рівень жирних кислот.

Ці додаткові жирні кислоти прискорюють вироблення глюкози печінкою, посилюючи і без того високий рівень глюкози. Крім того, жирні кислоти накопичуються в органах, посилюючи резистентність до інсуліну – характерну для діабету та ожиріння. FGF1 допомагає уникнути цих станів.