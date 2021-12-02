Нове дослідження вчених Паризького університету показує, що COVID-19 несе серйозні ризики ускладнень для вагітних, тому зволікати з вакцинацією не варто. Науковці зібрали дані про госпіталізацію жінок у першій половині 2020 року на 22-му тижні вагітності та пізніше. З 244,5 тисячі пацієнток у 874 підтвердили COVID-19.

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Які ускладнення мають вагітні жінки з коронавірусом

Виявилося, що вагітні з COVID-19 вмирали під час пологів у 40 разів частіше за здорових жінок.

Гестаційна гіпертензія та гідрамніоз, при якому навколо плода накопичується надлишок амніотичної рідини, зустрічалися у вагітних із COVID-19 майже вдвічі частіше.

Прееклампсія з пошкодженням печінки та нирок спостерігалася вдвічі частіше.

Інтенсивна терапія була потрібна вагітним з COVID-19 в 59 разів частіше.

Імовірність передчасних пологів у пацієнток з COVID-19 була у 2,5 раза вищою,

Також їм у 1,8 раза частіше потрібно кесарів розтин.

Кровотечі під час пологів виникали у 2,9 раза частіше, після – в 1,7 раза.

Як відбувалося дослідження

Пацієнтки з COVID-19, як правило, були старшими, у них частіше зустрічалося ожиріння та інші фактори ризику тяжкого перебігу COVID-19. Проте навіть із поправкою на ці фактори ймовірність ускладнень та смерті, як і раніше, залишалася високою.

Автори роботи зазначають, що у вибірку потрапило досить мало вагітних із COVID-19, тому реальні показники можуть відрізнятися від отриманих у дослідженні та для уточнення необхідні подальші спостереження. Крім того, у роботі не враховувалися результати вагітності у жінок, які хворіли на COVID-19 безсимптомно і, можливо, навіть не знали про зараження.

Багато вагітних бояться щепитися, але вакцини безпечні та для матері, і для дитини, нагадують фахівці. Хвороба може призвести до серйозних наслідків і поставити життя матері під загрозу.



Чому потрібно вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу