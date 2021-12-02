Ось чому варто вакцинуватись: вагітні жінки помирають у 40 разів частіше через COVID-19
Джерело:PLoS ONE
Вагітні жінки з COVID-19 мають в 40 разів більший ризик смерті, а також у 59 разів частіше потрапляють у відділення інтенсивної терапії. Також в них збільшується ризик кровотеч, прееклампсії та інших ускладнень.
Нове дослідження вчених Паризького університету показує, що COVID-19 несе серйозні ризики ускладнень для вагітних, тому зволікати з вакцинацією не варто. Науковці зібрали дані про госпіталізацію жінок у першій половині 2020 року на 22-му тижні вагітності та пізніше. З 244,5 тисячі пацієнток у 874 підтвердили COVID-19.
Також на тему: COVID-19 під час вагітності: як вірус впливає на розвиток мозку плоду
Які ускладнення мають вагітні жінки з коронавірусом
- Виявилося, що вагітні з COVID-19 вмирали під час пологів у 40 разів частіше за здорових жінок.
- Гестаційна гіпертензія та гідрамніоз, при якому навколо плода накопичується надлишок амніотичної рідини, зустрічалися у вагітних із COVID-19 майже вдвічі частіше.
- Прееклампсія з пошкодженням печінки та нирок спостерігалася вдвічі частіше.
- Інтенсивна терапія була потрібна вагітним з COVID-19 в 59 разів частіше.
- Імовірність передчасних пологів у пацієнток з COVID-19 була у 2,5 раза вищою,
- Також їм у 1,8 раза частіше потрібно кесарів розтин.
- Кровотечі під час пологів виникали у 2,9 раза частіше, після – в 1,7 раза.
Як відбувалося дослідження
Пацієнтки з COVID-19, як правило, були старшими, у них частіше зустрічалося ожиріння та інші фактори ризику тяжкого перебігу COVID-19. Проте навіть із поправкою на ці фактори ймовірність ускладнень та смерті, як і раніше, залишалася високою.
Багато вагітних бояться щепитися, але вакцини безпечні та для матері, і для дитини, нагадують фахівці. Хвороба може призвести до серйозних наслідків і поставити життя матері під загрозу.