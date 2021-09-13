Чому восени погіршується настрій

Сум восени можна умовно розділити на поганий настрій і депресію.

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Причин поганого настрою багато, наприклад:

шкода, що закінчилося літо, а намічені плани не вдалося здійснити;

тривога, що закінчилась відпустка, починається робочі будні, стає більше справ;

початок нового навчального року;

погана погода і сірість за вікном;

нестача сну.

Хто найбільше схильний до осінньої депресії

Сезонна депресія – це поганий настрій, який триває кожен день і не закінчується. Люди втрачають інтерес до звичних справ, стають дратівливими, відчувають почуття провини, нікчемності та відчаю. Більшу частину дня вони мляві, їм важко вставати вранці, хочеться постійно спати та не хочеться ні з ким спілкуватися.

В групі ризику на сезонну депресію, частіше це:

жінки;

жителі регіонів з коротким світловим днем;

вік від 18 до 30 років;

люди, у яких діагностовано біполярний розлад, раніше лікувалися від депресії або депресія була у когось із членів сім'ї.

Що робити, якщо відчуваєте симптоми осінньої депресії

Якщо помічаєте у себе симптоми сезонної депресії й повторюються вони з року в рік, потрібно звернутися до лікаря-психіатра. Він зможе точно діагностувати хворобу і запропонувати лікування: частіше це когнітивно-поведінкова терапія, прийом вітаміну D і антидепресантів, які допоможуть нормалізувати вироблення серотоніну.

Якщо розумієте, що ближче до поганого настрою, ніж до депресії, можна спробувати самому допомогти собі:

звернутися до терапевта і здати аналіз на рівень вітаміну D. Якщо він знижений, лікар випише ліки;

намагатися гуляти вдень, якщо погода дозволяє – невелика прогулянка під час обідньої перерви допоможе підтримати настрій;

працювати, читати й займатися справами біля вікна. Якщо є можливість, пересунути робочий стіл до вікна;

додати джерел світла – поставити настільні та підлогові торшери, вкрутити більш яскраві лампочки, щоб у квартирі було світло;

висипатися – це виходить не завжди, але за можливості краще відмовитися від серіалу перед сном і лягти спати раніше;

зробити квартиру затишною – носити вдома теплі шкарпетки, накриватися м'яким пледом, пити смачний чай, приймати ванну з ароматизованої піною або сіллю;

медитувати – медитація допомагає емоційно заспокоїтися і фізично розслабитися, це безпечно і може допомогти під час депресії та тривоги;

слухати музику, малювати або вчитися грати на музичних інструментах – всі ці заняття допомагають розслабитися і перевести увагу з сірості за вікном на своє захоплення.

Зазвичай ще радять тренуватися на свіжому повітрі, правильно харчуватися, спілкуватися з близькими, але це виходить не завжди. Якщо не хочеться щось робити, не потрібно себе змушувати – підтримати настрій можна і з меншими зусиллями.