Для когось осінь – це теплі посиденьки з друзями в кав'ярні, а для когось – сумні роздуми та депресія. Та чи справді пора року може впливати на наш з вами психологічний стан і здоров'я – читайте далі.

До теми Осінь та аутоімунні захворювання: що краще їсти

Погано стає ввечері

Валерій Хімюк, який страждає від осінньої хандри, розповів, що погіршення свого стану відчуває ввечері. Приблизно о 21:00 усі симптоми просто задавлюють його.

Психологи пояснюють, що такий стан – нормальна природна реакція.

Людський організм справді змінюється залежно від сезону чи погоди. Вся природа ніби засинає, дерева скидають листя, ведмеді заходять у свої барлоги, навіть бджоли ховаються. Однак людям потрібно продовжувати свій темп життя.

Пригнічений стан, настрій. Наприклад, у нас зараз трішки похмура погода. Так само може бути похмуро всередині людини. Можливо, справді з'являється якась лінь, менше хочеться проявляти активність,

– зазначила психологиня Ганна Марнаус.

У когось цей стан може тривати 2 тижні, ніби така своєрідна адаптація. Водночас інші можуть справді страждати на сезонну зміну настрою.

Що робити, якщо настала осіння хандра

У такому разі лікарі радять більше відпочивати. Можливо, навіть взяти відпустку на роботі, аби максимально спростити своє життя на цей період.

Якщо подібна ситуація вже триває декілька місяців, а ви дійсно розумієте, що самому вам не впоратись – варто звернутись за допомогою до спеціалістів.

Симптоми, при яких треба до лікаря

Лікар Олег Чабан назвав низку симптом, на якій варто звертати увагу.

Олег Чабан, лікар Зникнення задоволення від життя. Так би мовити, ангедонія від будь-чого: і від їжі, і від лежання на дивані. Просто зникає задоволення. Все життя стає прісним. Людина відчуває певну тупість. Не може концентруватись. Вона не може зосередитись на роботі. Моторне загальмування. Вона стає повільна. Їй важко вставати і рухатись.

Усе це показує, що вам справді потрібна медична допомога. Якщо у вас є ці симптоми – варто якнайшвидше звернутись по кваліфіковану допомогу.

Медики призначать відповідне лікування. Часто це може бути лише гарячий чай і вихідний, який не буде зайвим.