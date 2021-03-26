У всіх одна проблема – кисень, – мер Житомира про виклики у червоній зоні

Житомир вже 3 тижні перебуває в червоній карантинній зоні. Міський голова Сергій Сухомлин назвав основні проблеми, які виникають перед владою у регіонах червоної зони, – забезпечення киснем, ліками та персоналом.

Мер вважає, що через тиждень – півтора місто пройде пік захворюваності на коронавірус.

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Питання забезпечення киснем

За словами Сухомлина, заповненість ліжок у 2 ковід-лікарнях Житомира становить 75%.

Але до цього при другій хвилі ми майже 60% всіх ліжкомісць обладнали киснем, встановили кисневі станції. Тому з киснем у нас поки що проблем немає,

– зазначив міський голова.

Та наголосив, що каже "поки що", бо по Україні все більше й більше областей входять у червону зону.

Сухомлин розповів, що спілкується з мерами інших міст – у всіх одна проблема: кисень.

Мер Житомира вважає, що потрібно передавати деякі повноваження по боротьбі із COVID-19 на РНБО. "Є багато промислових підприємств, які використовують кисень. Тільки РНБО може прийняти рішення перерозподілити кисень, заборонити відвантаження і забезпечити лікарні киснем", –пояснив посадовець.

Питання нестачі ліків

Житомирський голова додав, що на кожному засіданні виконкому через матеріальну допомогу виділяють гроші й на лікарні, і на конкретних людей.

До тебе коли приходять на прийом люди, яким потрібно закупити 8 – 10 ампул "Біовена" чи "Актемри", які коштують 80 тисяч гривень, – це трагедія для сім'ї. Потрібно теж перерозподіляти запаси цих ліків у країні,

– наголосив Сухомлин.

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Інші проблеми у боротьбі з COVID-19

Крім того, зауважив мер Житомира, у багатьох лікарнях недостатньо персоналу. Вихід посадовець бачить у перерозподілі.

"Передати з Херсонської, наприклад, області, де поки такої гострої проблеми немає, на Івано-Франківську область чи Житомирську, якщо є проблема. Тому тут треба приймати якісь кардинальні рішення", – запропонував він.

Також є проблема з виплатою компенсацій через локдаун.

Мовляв, є чимало підприємців, які по першому КВЕДу не можуть отримати цю допомогу. Також є багато юридичних компаній, які постраждали від жорстких обмежень, однак їхні працівники не отримають допомогу, бо ця постанова стосується тільки ФОПів.

Нагадаємо, обмеження червоної карантинної зони діють у Житомирі вже 3 тижні.