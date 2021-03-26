У всіх одна проблема – кисень, – мер Житомира про виклики у червоній зоні

Джерело:"Право на владу"
Житомир вже 3 тижні перебуває в червоній карантинній зоні. Міський голова Сергій Сухомлин назвав основні проблеми, які виникають перед владою у регіонах червоної зони, – забезпечення киснем, ліками та персоналом.
Мер вважає, що через тиждень – півтора місто пройде пік захворюваності на коронавірус.
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За словами Сухомлина, заповненість ліжок у 2 ковід-лікарнях Житомира становить 75%.
Але до цього при другій хвилі ми майже 60% всіх ліжкомісць обладнали киснем, встановили кисневі станції. Тому з киснем у нас поки що проблем немає,
– зазначив міський голова.
Та наголосив, що каже "поки що", бо по Україні все більше й більше областей входять у червону зону.
Сухомлин розповів, що спілкується з мерами інших міст – у всіх одна проблема: кисень.
Мер Житомира вважає, що потрібно передавати деякі повноваження по боротьбі із COVID-19 на РНБО. "Є багато промислових підприємств, які використовують кисень. Тільки РНБО може прийняти рішення перерозподілити кисень, заборонити відвантаження і забезпечити лікарні киснем", –пояснив посадовець.
Житомирський голова додав, що на кожному засіданні виконкому через матеріальну допомогу виділяють гроші й на лікарні, і на конкретних людей.
До тебе коли приходять на прийом люди, яким потрібно закупити 8 – 10 ампул "Біовена" чи "Актемри", які коштують 80 тисяч гривень, – це трагедія для сім'ї. Потрібно теж перерозподіляти запаси цих ліків у країні,
– наголосив Сухомлин.
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"Передати з Херсонської, наприклад, області, де поки такої гострої проблеми немає, на Івано-Франківську область чи Житомирську, якщо є проблема. Тому тут треба приймати якісь кардинальні рішення", – запропонував він.
Мовляв, є чимало підприємців, які по першому КВЕДу не можуть отримати цю допомогу. Також є багато юридичних компаній, які постраждали від жорстких обмежень, однак їхні працівники не отримають допомогу, бо ця постанова стосується тільки ФОПів.
Нагадаємо, обмеження червоної карантинної зони діють у Житомирі вже 3 тижні.Довідка. Наразі до червоної зони входять 8 областей та Київ, а 27 березня до переліку долучиться й Миколаївщина. Ситуація з новими випадками коронавірусу продовжує бути невтішною – протягом 25 березня недугу підтвердили у 18 132 людей.