Фабріціо Соккорсі – особистий лікар Папи Римського Франциска – страждав на онкологічне захворювання. 9 січня стало відомо, що він помер від ускладнення, викликаного коронавірусом.

Помер лікар Папи Франциска

Особистий лікар Папи Римського Франциска 78-річний Фабріціо Соккорсі помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Про це розповіли на порталі Vatican News 9 січня.

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Лікар страждав на онкологічне захворювання, але помер передчасно. Крім коронавірусу, ймовірно, на стан його здоров'я вплинула смерть доньки Крістіани у 2017 році.



Папа Франциск та його лікар Соккорсі / Фото Vatican News

Коротко про Фабріціо Соккорсі

Соккорсі народився 2 лютого 1942 року в Римі. У 1968 році він закінчив університет Ла Сапієнца, де здобув фах медика-хірурга. Однак його кваліфікація виходила далеко за межі цього:

Соккорсі викладав імунологію, займався лікуванням хвороб печінки, системи травлення.

Був консультантом Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану та експертом у медичній консультації Конгрегації у справах святих.

Папа Римський Франциск вибрав його своїм особистим лікарем у 2015 році.

Зауважимо, понтифік цього ж дня заявив, що планує зробити щеплення проти COVID-19 – вже наступного тижня. А відмова від вакцинації, на його думку, практично дорівнює самогубству.