CoronaVac формує комплексний захист
Зокрема, про комплексну дію вакцини CoronaVac висловився український імунолог Борис Донський.
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При введенні інактивованих вакцин імунна система знайомиться не тільки з одним білком вірусу, а з усією структурою вірусу. Йому буде складніше змінити всю свою структуру, щоб прослизнути в організм,
– зазначив імунолог Борис Донський.
- CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус, організм реагує на нього та виробляє імунітет.
- 1 червня 2021 року ВООЗ схвалила її для екстреного застосування.
- Вакцинують цим препаратом й українців. Зокрема, станом на 3 вересня в країні провели 1 534 357 щеплень CoronaVac.
Вакцина формує не лише антитіла
Також експерти відзначають, що наразі у світі тестують ефективність вакцин тільки по синтезу антитіл проти S-білка. Але разом з тим мало досліджують механізм клітинної пам'яті, яку формує N-протеїн.
Що це означає?Нуклеокапсидний антиген N стимулює не тільки захист від вірусу коштом антитіл, але й активізує клітинний імунітет.
Що дійсно відповідає за імунну відповідь
За словами імунолога, саме клітинний імунітет становить базовий захист, але зараз, як правило, тестують тільки антитілоутворювання.
Є й інша думка: імунітет, натренований розпізнавати S-білок на поверхні вірусу, може виявитися більш інтенсивним, ніж той який бореться з кожним білком окремо.
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