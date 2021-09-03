CoronaVac формує комплексний захист

Зокрема, про комплексну дію вакцини CoronaVac висловився український імунолог Борис Донський.

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Офіційні дані: ефективність CoronaVac проти зараження з вираженими симптомами становить 67%. Проти госпіталізації – 85%, від летального результату – 80%.

При введенні інактивованих вакцин імунна система знайомиться не тільки з одним білком вірусу, а з усією структурою вірусу. Йому буде складніше змінити всю свою структуру, щоб прослизнути в організм,

– зазначив імунолог Борис Донський.

CoronaVac – що відомо про вакцину CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус, організм реагує на нього та виробляє імунітет.

1 червня 2021 року ВООЗ схвалила її для екстреного застосування.

Вакцинують цим препаратом й українців. Зокрема, станом на 3 вересня в країні провели 1 534 357 щеплень CoronaVac.

Вакцина формує не лише антитіла

Також експерти відзначають, що наразі у світі тестують ефективність вакцин тільки по синтезу антитіл проти S-білка. Але разом з тим мало досліджують механізм клітинної пам'яті, яку формує N-протеїн.

Що це означає? Нуклеокапсидний антиген N стимулює не тільки захист від вірусу коштом антитіл, але й активізує клітинний імунітет.

Що дійсно відповідає за імунну відповідь

За словами імунолога, саме клітинний імунітет становить базовий захист, але зараз, як правило, тестують тільки антитілоутворювання.

Є й інша думка: імунітет, натренований розпізнавати S-білок на поверхні вірусу, може виявитися більш інтенсивним, ніж той який бореться з кожним білком окремо.

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