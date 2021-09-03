Особливість вакцини CoronaVac: чому ефективність недооцінена

Китайська вакцина CoronaVac від компанії Sinovac Biotech є інактивованою, тобто містить убиті частинки вірус. Вчені припустили, що препарат може надавати більш комплексний захист, але однозначного висновку наукова спільнота немає.

CoronaVac формує комплексний захист

Зокрема, про комплексну дію вакцини CoronaVac висловився український імунолог Борис Донський.

Актуально Кількість інфікованих наблизилась до 3 тисяч: в Україні погіршилась ситуація з COVID-19

Офіційні дані: ефективність CoronaVac проти зараження з вираженими симптомами становить 67%. Проти госпіталізації – 85%, від летального результату – 80%.

При введенні інактивованих вакцин імунна система знайомиться не тільки з одним білком вірусу, а з усією структурою вірусу. Йому буде складніше змінити всю свою структуру, щоб прослизнути в організм,

– зазначив імунолог Борис Донський.

CoronaVac – що відомо про вакцину CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус, організм реагує на нього та виробляє імунітет.

1 червня 2021 року ВООЗ схвалила її для екстреного застосування.

Вакцинують цим препаратом й українців. Зокрема, станом на 3 вересня в країні провели 1 534 357 щеплень CoronaVac.

Вакцина формує не лише антитіла

Також експерти відзначають, що наразі у світі тестують ефективність вакцин тільки по синтезу антитіл проти S-білка. Але разом з тим мало досліджують механізм клітинної пам'яті, яку формує N-протеїн.

Що це означає? Нуклеокапсидний антиген N стимулює не тільки захист від вірусу коштом антитіл, але й активізує клітинний імунітет.

Що дійсно відповідає за імунну відповідь

За словами імунолога, саме клітинний імунітет становить базовий захист, але зараз, як правило, тестують тільки антитілоутворювання.

Є й інша думка: імунітет, натренований розпізнавати S-білок на поверхні вірусу, може виявитися більш інтенсивним, ніж той який бореться з кожним білком окремо.

Цікаво Інтервал між щепленнями CoronaVac можуть скоротити до 14 днів, – Ляшко