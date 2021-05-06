Ірина Чікалова розповіла, що у людей з цукровим діабетом все частіше виявляються такі ускладнення, як діабетичний кетоацидоз, гіперосмолярний гіперглікемічний стан і важка інсулінорезистентність.

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Інсулін – найкращий метод лікування

Хворі на цукровий діабет 2 типу найчастіше отримують таблетовані препарати, однак деякі з них мають специфічні протипоказання при інфікуванні короновірусом.

Так, слід припинити прийом інгібіторів натрійзалежного котранспортера глюкози (Форксіга, Джардінс, Ксігдуо та інші) через підвищений ризик зневоднення.

Метформін протипоказаний в ситуації, коли погіршуються функція нирок або гемодинаміка, через підвищений ризик лактоацидозу,

– наголосила ендокринолог.

Не слід приймати препарати сульфонілсечовини в тих випадках, коли хворий перестає їсти.

Медик зазначила, що інсулін є найкращим методом лікування підвищення глюкози крові у пацієнтів з COVID-19 середньої і важкого ступеня.

"Потреба в інсулінотерапії може бути тимчасовою і після одужання пацієнти повертаються до своєї звичайної схеми лікування", – додала вона.

Ірина Чікалова додала, що при цукровому діабеті першого типу у випадку інфікування коронавірусом може знадобитися збільшення дози інсулінотерапії.