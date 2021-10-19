Особливості роботи мозку: люди не ходять найкоротшими шляхами

Відомо, що найкоротша відстань між двома точками – це пряма лінія. Однак, коли ви йдете вулицями міста, пряма лінія може бути неможливою. І зазвичай люди обирають не найкоротший шлях.

Дослідження побудови маршруту

Замість найкоротшого шляху пішоходи зазвичай вибирають маршрут з мінімальним кутовим відхиленням від пункту призначення. Він виявляється трохи довшим, але люди вважають його оптимальним, оскільки можуть "бачити" фінальний пункт прямо перед собою.

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У дослідженні науковці використали великий набір даних з мобільних пристроїв, які проходили Бостон і Кембридж протягом одного року. Ці дані, які включають понад 550 000 шляхів, якими пройшли понад 14 000 людей, допомогли відповісти на питання про те, як люди обирають свої маршрути під час навігації містом.

Люди не обирають коротших шляхів

Стратегія пішоходів відповідає ідеї про векторну навігацію – вона вимагає менше розумових затрат, ніж побудова найкоротшого маршруту.

Здається, це компроміс, який дозволяє використовувати обчислювальну потужність нашого мозку для інших цілей. Наприклад, сьогодні це – не потрапити під колеса позашляховика, а в давнину - уникнути зустрічі з хижаком. Векторна навігація веде не по найкоротшому шляху, але досить близькому до нього і легко обчислюваному,

– зазначили науковці.

Раніше науковці з'ясували, що людям простіше запам'ятовувати те, що сталося, якщо воно у вигляді розповіді. Але в реальному житті все відбувається не так структуровано, як в оповіданні.