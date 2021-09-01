Поки дослідження показало позитивний результат на мавпах. Його опублікували в журналі Molecules.

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Що з'ясували дослідники

Так, вдалося виявити, що ця молекула з отрути цієї змії знизила здатність вірусу розмножуватися в клітинах мавп на 75%. Молекула є пептидом (або ланцюжком амінокислот), який може з'єднуватися з ферментом коронавірусу під назвою PLPro. Він сприяє розмноженню вірусу. Водночас молекула не пошкоджує інші клітини.

Ми змогли показати, що цей компонент зміїної отрути здатний пригнічувати дуже важливий білок вірусу,

– сказав Рафаель Гвідо, професор Університету Сан-Паулу й автор дослідження.

Змії залишаться у безпеці

Він зазначив, що вже цей пептид можна синтезувати в лабораторії. Так вдасться уникнути вилову або вирощування змій, тож полювати на них не доведеться. Адже дослідники наголосили, що "від коронавірусу врятує не отрута". Ця молекула – лише частка всередині отрути.

Надалі науковці сподіваються випробувати цю речовину на людських клітинах, але термінів не повідомляють.

Довідка. Жараракусу – одна з найбільших змій у Бразилії, її довжина сягає 2 метрів. Тварина мешкає в прибережних атлантичних лісах, а також зустрічається в Болівії, Парагваї та Аргентині.