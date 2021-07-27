Сталося масове отруєння в дитячій лікарні в Одесі: розповіли деталі

В Одеській обласній дитячій клінічній лікарні трапилося отруєння пацієнтів. Дітям стало погано в неділю, 25 липня.

Згодом цю інформацію підтвердили в лікарні. Це зробив у коментарі 24 каналу генеральний директор установи Валентин Ґудзьом.

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Стало погано після обіду

Загалом занедужали 5 осіб, які перебували на лікуванні. Їм усім від 4 до 7 років.

На превеликий жаль, дійсно був такий прикрий випадок. Дітям надали медичну допомогу та наразі вони в задовільному стані. У дітей вже немає жодних кишкових розладів.

– сказав Валентин Ґудзьом.

Також він додав, що діти відчули симптоми харчового отруєння після лікарняної їжі. А саме, після того, як пообідали.

Що пишуть у мережі

У телеграмі "Одесса как она есть" повідомили, що станом на 12 годину 27 липня одній дитині ще погано. У неї вже протягом 3 днів не зупиняється блювота. Однак медик акцентував на тому, що ця інформація не відповідає дійсності.

Інцидент трапився в ендокринологічному відділенні установи. Припускають, що в масовому отруєнні винен постачальник їжі "Харчування+". Представники фірми вже зв'язалися з батьками потерпілих і вибачилися.