Таблетки смерті: коли ліки стають отрутою і чому діти помирають від передозування

Країна з жахом читає новини про флешмоб-отруєння школярів просто під час навчання. Діти приймають 40 таблеток "Дротаверину" начебто після перегляду відео у тік-тоці. Від передозування одна з дівчат померла. Чому діти вільно купують ліки, які стають причиною їх смерті та чи можна цьому запобігти.

Що сталось

16 лютого на Київщині у місті Боярка дві семикласниці випили по 40 таблеток "Дротаверину"(аналог "НОШ-ПИ"), який попередньо купили в аптеці. Як наслідок, 13-річна дівчинка померла, її 12-річна подруга досі перебуває в лікарні.



Наступного дня, 17 лютого подібна ситуація повторилась в Умані на Черкащині – двоє восьмикласниць отруїлись тими ж ліками, дівчата встигли випити по 10 таблеток, їх вдалось врятувати.

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Хто винен у смертельному челенджі "40 таблеток"

Факт, що діти приймали однаковий препарат наводить на думку, що це свого роду челендж, завдання. Також про те, що ідею наковтатись пігулок діти побачили в інтернеті у коментарі hromadske розповіли правоохоронці. Водночас однокласниці дівчат-ліцеїсток з Боярки розповіли для ТСН, що померла дівчина начебто мала сімейні проблеми і суїцидальні думки, подруга ж, ймовірно, вирішила прийняти ліки "за компанію".

Хто винен в смертельному челенджі наразі з'ясовують правоохоронці, але факт, що діти спокійно в аптеці купили ліки з сильнодійною речовиною повинен насторожити, подібні ситуації можуть повторитись.

Аби з'ясувати законність продажу препарату "Дротаверин" слідчі направили листи до Держлікслужби та до Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА.

Дротаверин – що це за препарат? Дротаверин – спазмолітик, аналог "НОШ-ПИ". В українських аптеках його можна придбати без рецепта. Одна таблетка "Дротаверину" містить 40 міліграмів дієвої речовини. Допустима норма для дітей від 12 років – 160 міліграмів цієї речовини (4 таблетки).

В інструкції до "Дротаверину" мовиться, що передозування препаратом може призвести до смерті. Ціна ліків стартує від 21 гривні.

Але насправді проблема куди ширше, йдеться не лише про конкретний препарат, в Україні більшість препаратів відпускають без рецепта і це серйозна проблема.

Будь-які ліки можуть спричинити отруєння

За даними Центру контролю та запобігання хворобам , від передозувань ліками помирає більше людей, ніж від передозування усіма видами заборонених наркотичних речовин.

Говорити про заборону продажу дітям "Дротаверину" дещо недалекоглядно, адже наступного разу для челенджу діти можуть обрати будь-який інший препарат.

24 канал обговорив проблему отруєння ліками з лікаркою-педіатром Марією Шпит.

Марія Шпит – дитячий нефролог “Будь-який препарат, який прийнятий не згідно з дозуванням та призначення лікаря, може викликати отруєння. Не принципово, який препарат приймали діти. Всі лікарські засоби у великих дозах є небезпечними для життя людини”.

В Україні більшість лікарських засобів продають без рецепта, це є причиною багатьох проблем, зокрема часто самолікування погіршує стан пацієнтів, адже до спеціалістів вони потрапляють уже в "запущених" станах. Це стосується й неконтрольованого приймання антибіотиків.

Небезпеки безрецептурного продажу ліків

Вирушаючи до аптеки, багато хто не знає про те, що, наприклад, ацетилсаліцилова кислота у великій кількості викликає шлунково-кишкові кровотечі, деякі антибіотики — порушення роботи системи кровотворення, пероральні контрацептиви — тромбоемболію.

Подібні ускладнення не є прямим наслідком прийому ліків, йдеться про те, що вони можуть виникати, якщо приймати у невідповідних дозуваннях, без призначень лікаря, який повинен визначати доцільність застосування того чи іншого медичного засобу, попередньо проаналізувавши ваш анамнез, Лікар повинен знати про те, чи приймаєте ви інші препарати та встановити наскільки вони сумісні між собою.

Нерідко люди приймають ліки відразу, як відчувають біль: головний, зубний, коли переїли. Часто розв'язання проблем зі здоров’ям обмежується лише прийманням ліків, причому самопризначеними. Просто закидуючи у свій організм "чарівну" розрекламовану пігулку, вони сподіваються одужати, натомість навпаки гублять своє здоров'я. Наприклад, приймаючи постійно знеболювальне, людина може пропустити тривожні симптоми небезпечних захворювань.

Іншим поширеним ускладненням неконтрольованого приймання ліків – є алергія. Зі 100 тисяч людей у 2% розвивається лікарська алергія, у 10% із них настає анафілактичний шок, який у 10% випадків закінчується смертю.

Отруєння ліками: що робити

Лікарка Марія Шпит надала точну і коротку інструкцію дій у випадку отруєння лікарськими засобами.

Передусім викликати екстрену медичну допомогу .

. В домашніх умовах не потрібно викликати блювоту, вливати в організм будь-які розчини , це може тільки погіршити стан людини.

, це може тільки погіршити стан людини. Якщо у людини блювота, її варто повернути на бік, створивши положення, яке полегшить дихання.

Також не прибирати ніяких етикеток, залишити усі деталі для того, щоб медики швидше могли з'ясувати речовину, яка стала причиною отруєння.

Психологічні аспекти проблеми

Тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла.

У нас останні два роки цифри залишаються сталими – 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це лише верхівка, бо ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих із суїцидальними настроями,

– розповів у коментарі ТСН завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ "Охматдит" Олександр Урін.

Лілія Брудницька – фахівчиня з Центру структурної політології "Вибір" вважає, що причин для скоєння самогубства може бути багато. Зокрема, так відбувається тоді, коли дитина потрапляє у тривожну для себе ситуацію, або ж тоді, коли дорослі просто ігнорують проблеми дітей.

Симптоми, які вказують на наявність депресії:

порушення харчування, у депресивних станах сильно знижується апетит, або ж, навпаки, сильно підвищується апетит, відбувається заїдання емоцій;

порушення сну;

сплески емоційного стану, іноді дитина може сумною, іноді дратівливою, іноді злою.

Більше про це Булінг і смертельні челенджі: психологиня розповіла про причини дитячих самогубств

Законодавство чи виховання: як контролювати питання продажу ліків дітям

Заборонити продаж лікарських засобів дітям насправді малореально. Загалом законодавство України щодо продажу лікарських засобів потребує змін, зокрема у 2019 році говорили про запровадження кримінальної відповідальності за відпуск аптеками рецептурних препаратів, перш за все антибіотиків, без рецепта.

Відповідно до законодавства реалізація (відпуск) рецептурних лікарських засобів громадянам здійснюється виключно за рецептами лікарів та в порядку, встановленому МОЗ. На практиці ж це не завжди так.

Що точно можна зробити, так це зайнятись освітою дітей, вчити їх медіаграмотності та кібербезпеці, слідкувати за їхнім психологічним здоров'ям та настроєм.