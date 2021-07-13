Ситуація трапилася в ніч на вівторок 13 липня. Причину отруєння ще встановлюють, а підприємство працює в штатному режимі.

До теми Як відрізнити отруєння від кишкової інфекції

13 липня близько 00.30 в місті Глобине в сортувальному цеху ТОВ" Глобинський м'ясокомбінат попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників,
– йдеться в повідомленні ДСНС.

Що відомо про стан хворих

  • 14 працівників госпіталізували до лікарні,
  • З них 1 людина перебуває у важкому стані, ще 13 хворих перебувають в стані середнього ступеня тяжкості,
  • 2 людини від госпіталізації відмовилися.

На жаль, поки у ДСНС немає жодних версій, чим могли отруїтися працівники м'ясокомбінату. У відомстві ситуацію класифікували як "некласифікована подія". Натомість у ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" подію ще не прокоментували.

Варто нагадати, що отруєння виникає через потрапляння в організм отрут. Буває як і харчове отруєння, як от отруєння грибами або сурогатами алкоголю, так і не харчове – парами ртуті або чадним газом, в результаті укусу отруйної комахи або змії тощо.

Як отрута може потрапити в організм?

Отрути можуть проникнути в організм різними шляхами. Тому розрізняють пероральні (через рот), інгаляційні (через дихальні шляхи), перкутанні (через шкіру), ін’єкційні та інші отруєння.

Які продукти найчастіше призводять до харчового отруєння
Які продукти найчастіше призводять до харчового отруєння