Отруїлися невідомою речовиною: госпіталізували 14 робітників м'ясокомбінату на Полтавщині

У місті Глобине 16 робітників м'ясокомбінату отруїлися невідомою речовиною. До лікарні госпіталізували 14 з них.

Ситуація трапилася в ніч на вівторок 13 липня. Причину отруєння ще встановлюють, а підприємство працює в штатному режимі.

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13 липня близько 00.30 в місті Глобине в сортувальному цеху ТОВ" Глобинський м'ясокомбінат попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників,

– йдеться в повідомленні ДСНС.

Що відомо про стан хворих

14 працівників госпіталізували до лікарні,

З них 1 людина перебуває у важкому стані, ще 13 хворих перебувають в стані середнього ступеня тяжкості,

2 людини від госпіталізації відмовилися.

На жаль, поки у ДСНС немає жодних версій, чим могли отруїтися працівники м'ясокомбінату. У відомстві ситуацію класифікували як "некласифікована подія". Натомість у ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" подію ще не прокоментували.

Варто нагадати, що отруєння виникає через потрапляння в організм отрут. Буває як і харчове отруєння, як от отруєння грибами або сурогатами алкоголю, так і не харчове – парами ртуті або чадним газом, в результаті укусу отруйної комахи або змії тощо.

Як отрута може потрапити в організм?

Отрути можуть проникнути в організм різними шляхами. Тому розрізняють пероральні (через рот), інгаляційні (через дихальні шляхи), перкутанні (через шкіру), ін’єкційні та інші отруєння.



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