Отруїлися невідомою речовиною: госпіталізували 14 робітників м'ясокомбінату на Полтавщині
Джерело:ДСНС
У місті Глобине 16 робітників м'ясокомбінату отруїлися невідомою речовиною. До лікарні госпіталізували 14 з них.
Ситуація трапилася в ніч на вівторок 13 липня. Причину отруєння ще встановлюють, а підприємство працює в штатному режимі.
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13 липня близько 00.30 в місті Глобине в сортувальному цеху ТОВ" Глобинський м'ясокомбінат попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників,
– йдеться в повідомленні ДСНС.
Що відомо про стан хворих
- 14 працівників госпіталізували до лікарні,
- З них 1 людина перебуває у важкому стані, ще 13 хворих перебувають в стані середнього ступеня тяжкості,
- 2 людини від госпіталізації відмовилися.
На жаль, поки у ДСНС немає жодних версій, чим могли отруїтися працівники м'ясокомбінату. У відомстві ситуацію класифікували як "некласифікована подія". Натомість у ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" подію ще не прокоментували.
Варто нагадати, що отруєння виникає через потрапляння в організм отрут. Буває як і харчове отруєння, як от отруєння грибами або сурогатами алкоголю, так і не харчове – парами ртуті або чадним газом, в результаті укусу отруйної комахи або змії тощо.
Як отрута може потрапити в організм?
Отрути можуть проникнути в організм різними шляхами. Тому розрізняють пероральні (через рот), інгаляційні (через дихальні шляхи), перкутанні (через шкіру), ін’єкційні та інші отруєння.
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